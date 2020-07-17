前公司「連轉2個月薪水」　離職妹罵離譜！網驚暗黑企圖：別還錢

▲前公司多轉薪水給原PO！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「遇到一間超離譜的公司！」一名妹子抱怨，已到新公司上班，殊不知前東家還連轉2個月薪水過來，如今急著要她趕緊歸還，讓原PO超困擾。文章曝光後，網友們認為不單純，就怕暗藏洗錢意圖，建議「那些錢別動，讓他們自己去法院申請支付命令！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》翻白眼直呼，已離職兩個月，前公司竟連轉兩個月薪水給她，原來是會計部出包，「遇到一間超離譜的公司...想知道遇到這種事要怎麼處理，超困擾 ！」

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畫面可見，前主管在6月份傳訊，先是噓寒問暖，接著要求幫轉回29494元，原PO確認帳戶後，也趕緊在隔天轉帳。結果今（17）日，換成公司人員傳訊致歉，也要求幫轉回28871元。

抱怨文曝光後，網友胡鬧「這公司很想挽回妳！每個月都用這種方式，關心妳過的好不好」、「跟他說謝謝老闆」、「遇過，薪水就固定，還可以三不五時多一萬，事後再叫我領出還回，有瞎，目前仍在職中」。

▲網建議別轉回！（圖／翻攝爆廢公社）



不過多數人大罵，也勸小心有暗黑意圖，「不要還，請他去法院申請支付命令下來再還他，這樣他就不會想跑第二次了」、「請他跑法院，這樣真的很扯」、「跟他說再匯錯就不匯回去了，保證不會再匯錯」、「那些錢別動，讓他們自己去法院申請支付命令，誰知道他們是不是在洗錢」、「去刷一下簿子，看對方匯來的帳號，跟他要妳匯回去的帳號有沒有一樣」、「看這筆錢有沒有跑到妳的所得一下」。