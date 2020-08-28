黃偉哲、胡忠一致贈文旦予日本政要及學校師生　盼建立文旦銷日產銷通路

▲台南市長黃偉哲與胡忠一署長，共同致贈台南文旦給日本政要及6所學校師生營養午餐，由笠間市台灣辦事處長木下知香代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府積極協助農友行銷文旦不遺餘力，市長黃偉哲與農糧署長胡忠一，28日共同見證今年第一櫃約11公噸，輸往日本具有產銷履歷的文旦啟運，送往台灣省青果運銷合作社台中分社，進行12天1℃低溫殺蟲檢疫，預計9月中裝櫃啟航日本東京，期盼在日本創造一波銷售熱潮。



農業局長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、麻豆區長孔慶瑤、麻豆農會總幹事孫慈敏、台華貿易公司總經理周啟中、台南應用科技大學校長黃宗成、南應大USR計畫主持人劉育釧、台南區農改場長楊宏瑛、立委賴惠員及市議員尤榮智、陳秋宏等各界貴賓皆到場共同見證台南文旦啟運日本。

▲台南市長黃偉哲與農糧署長胡忠一等人，共同見證今年第一櫃約11公噸，輸往日本具有產銷履歷的文旦啟運。



黃偉哲市長表示，感謝農糧署、農委會的協助，很開心再次打開中斷20多年的日本市場，在符合日本的檢疫標準下，把優質的台灣文旦銷售到日本朋友面前，相信今天的專櫃會是一個好的開始，期望日本的消費者品嚐台灣優質的文旦之後能建立起長期的通路；目前文旦已銷往美洲、東北亞、東南亞，希望未來讓更多海外的朋友都能品嚐到最優質的台灣文旦。





黃偉哲市長與胡忠一署長在記者會上，共同致贈台南文旦給7位日本政要，包括茨城縣知事、笠間市長等，並致贈100箱文旦供應日本6所學校師生營養午餐，由笠間市台灣辦事處長木下知香代表受贈。本次對日外銷也特別設計文宣品，加強宣導文旦食用方法及介紹產品特色，可望優質台南文旦成功征服日本消費者的味蕾！



此外，記者會由台南應用科技大學USR團隊發表柚子創意料理，用巧思將柚子與月餅結合，推出「柚香豆沙月餅」，巧妙利用柚香醬減低傳統豆沙月餅的甜膩感；而「柚香生乳捲」，在濃郁的生乳中迸發宜人優雅的柚香，搭配輕盈細緻的蛋糕體，入口絲毫不甜膩，相當迎合時下消費者的口味；另外「柚香迷迭茶」，更是中秋節烤肉解油膩的絕配，入口就能聞到柚子的清香，伴隨著決明子焙炒後的香氣及迷迭香誘人的尾韻，讓人回味無窮。





農業局長謝耀清指出，文旦柚主要外銷國為中國，去年同期全台外銷中國占比為89％，今年減少至71％，中國以外的市場如香港、加拿大、新加坡及日本相對增加。為避免市場過度集中於中國，市府持續開拓其他國外市場，如加拿大及新加坡市場，並增加供貨量。





台南市文旦種植面積1106公頃，為全台最大產區，占全台26％，集中於麻豆、下營、官田，截至8月26日累計採收進度達70％，市府積極透過內外銷、加工收購及大果收購等因應措施，促進文旦產銷平衡，讓農友們賺錢。此外，農遊券使用效期至9月17日，歡迎全國朋友到台南使用農遊券購買當季文旦等農特產品。

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