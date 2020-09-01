教科書編修惹議　林鄭月娥：香港沒有三權分立、全面自治

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

今年香港高中通識課程教科書內容編修，多家「自願送審」並經港教育局「專業諮詢服務」後，刪除「三權分立」等內容，引發熱議。對此，香港特首林鄭月娥在今日回應媒體提問時，強調她完全支持教育局局長楊潤雄「香港沒有三權分立」的說法，並指高度自治不等於全面自治，應向學生清楚解釋香港憲制秩序。

林鄭月娥表示，《基本法》列明，香港是直轄於中央的一個特別行政區，需向中央及香港特別行政區負責，又指香港擁有的權是中央授權的。因此她說，「香港沒有三權分立」，行政、立法和司法機關互相合作各司其職，但需要經行政長官向中央負責。

▲香港教科書編修內容惹議。（圖／CFP）

林鄭月娥表示，過去一段日子有人提出相關議題，可能存在錯誤理解，或是有人刻意誤導，香港政府今日起會撥亂反正，向社會說真話。

據了解，香港教育局近日透過「自願送審」機制，對出版社提供「專業諮詢服務」，約有7家出版社陸續上傳的勘誤表中發現，部分課本刪去公民抗命、特首普選爭議等內容，用詞也修改；其香港教育圖書公司在解釋普通法特點時，直接刪去「信奉『三權分立』原則」一句，另外雅集出版社也在三權分立篇章中，刪去「社會普遍認為香港實行三權分立」一句。

香港教育界議員葉建源認為，此舉可能造成寒蟬效應，教師擔心被投訴，而不敢在課堂上討論，影響學術自由；香港教協副會長、通識科教師田方澤說，由官方拍板定案，會讓教育界感到壓力，此舉形同公民教育和法治教育的倒退，建議應讓相關議題能被大篇幅討論，而不是刪除。

但香港教育局長楊潤雄表示，「專業諮詢服務」是就高中通識課本內容，是否符合宗旨提供意見，並非政治篩選。他說，香港沒有三權分立是事實陳述，許多通識課本在經修訂後已經更加準確。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下