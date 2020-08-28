區塊鏈助攻！台東白米紅藜小米攻入香港...分層包裝吸睛不畏疫情逆勢成長

▲青農魏瑞廷及林建中將農產品外銷香港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠疫情衝擊全球市場，台東青農魏瑞廷靠著區塊鏈溯源、品牌精品化及高優質商品等經營理念，讓在地品牌「池上禾穀坊-米之谷」，外銷訂單，不畏疫情持續逆勢成長。

魏瑞廷在國際市場單打獨鬥多年，所產的台灣米品質早已受到國際買家注意，本月將再帶著將近2000包2公噸的白米與四色米啟程香港，然而稻米輸出香港已不是什麼特別的事，但這次魏瑞廷與太麻里原住民產業「率馬企業有限公司」合作，以新產品四色包裝米的方式，帶著台東縣南迴原住民農產品紅藜與小米一起外銷香港。

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現代人因為忙碌許多人都選擇外食，但在這波新冠疫情期間，民眾擔任外出染病，紛紛選擇在家自己煮飯較為安全，且過去魏瑞廷多次前往香港與當地青年交流時，發現香港人重視養生也流行吃藜麥，他心想台東紅藜營養成分高，比起普通的藜麥，台東紅藜更有特色，可望成為外銷新秀，

但由於紅藜不是主食，食用量有限，因此與林建中發揮創新巧思，將池上區塊鏈白米、糙米與紅藜及小米，以分層次方式製作成包裝米，不只外觀吸引人，煮成雜糧飯時撲鼻的穀物香氣更是令人口水直流，同時多樣穀物的營養成分，更能滿足忙碌現代人的營養所需。

最後魏瑞廷強調能在國際市場上站穩腳步，過去都是靠著大家的幫忙與協助，現在自己有能力也會全力協助地方小農。此外，林建中也表示期望在魏瑞廷的國際外銷經驗引領下，透過青農間的合作，開拓更多全新的國際市場，讓台東原鄉農產揚威國際。



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▲青農魏瑞廷及林建中農產品外銷香港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

