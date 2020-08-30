　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

上海再有一例台灣輸入病例！上海市衛健委今（30）早通報，8月29日0-24時，通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中一例來自台灣。新增治癒出院3例，均來自菲律賓。

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情仍在全球擴散。（圖／路透社）

通報內容顯示，病例1為台灣居民，在台灣生活，8月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

另外2名境外輸入確診則為俄羅斯籍，在俄羅斯生活，乘坐同一航班，8月27日自俄羅斯出發，8月28日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

通報稱，目前3例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班的密切接觸者128人，均已落實集中隔離觀察。

實際上自本月18日起，短短不到不個月，上海累計已有3例台灣輸入確診。相關通報內容顯示，上海18日通過口岸聯防聯控機制，報告8例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣；24日上午，上海市衛健委指出，23日通過口岸聯防聯控機制，報告5例境外移入新冠肺炎確診病例其中1例為台灣居民，在台灣生活，8月15日自台灣出發，當日抵達浦東國際機場。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找不到人報警　她秒遭
館長台中VLOG驚曝「尊龍KTV腥內幕」：3年前恥辱跟台中人
快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2漁船在台海平潭島附近相撞！　一船沉沒「12人捲進大海」

快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋！3840元飆至1.3萬　惹炮轟：賺黑心錢

快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏「政治家希望我們死」

駐英外交官大增引擔憂　陸：中英合作增加「人員自然成長」

陸商務部新增23項限制出口技術　包含航太軸承、雷射技術

曾當街「裸下跪」皮帶鞭臉！　人夫與小三開房7hrs「渾身傷死亡」

徐曉冬為館長飆罵陸網友　力挺中彈開直播「陳之漢是我兄弟！」

《黑豹》查德威克病逝「秒登熱搜第一」　影迷慟：他回瓦干達去了！

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

2漁船在台海平潭島附近相撞！　一船沉沒「12人捲進大海」

快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋！3840元飆至1.3萬　惹炮轟：賺黑心錢

快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏「政治家希望我們死」

駐英外交官大增引擔憂　陸：中英合作增加「人員自然成長」

陸商務部新增23項限制出口技術　包含航太軸承、雷射技術

曾當街「裸下跪」皮帶鞭臉！　人夫與小三開房7hrs「渾身傷死亡」

徐曉冬為館長飆罵陸網友　力挺中彈開直播「陳之漢是我兄弟！」

《黑豹》查德威克病逝「秒登熱搜第一」　影迷慟：他回瓦干達去了！

高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

花蓮夏戀嘉年華最終夜！白冰冰+徐佳瑩壓軸　吸引5萬歌迷朝聖

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

「綺夢」張敏淡出演藝圈25年…近況罕見曝光！　52歲還有超狂嫩臉

防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

哈利梅根準備回英國！黛安娜60歲冥誕雕像落成　盼解兄弟心結

嘉義地檢署河川局建構聯繫平台　致力疏濬程序公開透明

《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

嘉市童軍節表揚優秀童軍　葉欣隴榮獲國花級章

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

山西飯館突然坍塌29人被壓死

上海再增1例「台灣輸入」確診

曾當街「裸下跪」皮帶鞭臉！　人夫與小三開房7hrs「渾身傷死亡」

徐曉冬為館長飆罵陸網友：陳之漢我兄弟！

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋

吃剩飯鋼鐵男失明、癱瘓！5種隔夜菜吃了恐沒命

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

36歲女低頭吃麵慘遭砍頭！兇手淡定離去

情侶開房3天遭現場直播！他崩潰：就沒停過

存款、新車全登記女友名下！男卻遲遲不婚...警一查竟是「10年逃犯」

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

更多熱門

相關新聞

法單日增5453例！　全球近84萬死

法單日增5453例！　全球近84萬死

截至台灣時間30日上午5點30分，全球累計2483萬4866例、83萬9233死。法國單日新增確診暴增5453例，全國累計確診來到30萬4947例，死亡人數則是3萬601人。

捷克90人團明抵台　首見防疫醫師進駐

捷克90人團明抵台　首見防疫醫師進駐

快訊／再增1例境外移入

快訊／再增1例境外移入

彰化萬人血清研究IRB資料太簡略　陳時中：專案小組調查

彰化萬人血清研究IRB資料太簡略　陳時中：專案小組調查

彰化血清研究倫理審查爭議「送件延遲」衛福部回應　

彰化血清研究倫理審查爭議「送件延遲」衛福部回應　

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面