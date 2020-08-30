快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診　27日抵達隔離期出現症狀

記者蔡儀潔／綜合報導

上海再有一例台灣輸入病例！上海市衛健委今（30）早通報，8月29日0-24時，通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中一例來自台灣。新增治癒出院3例，均來自菲律賓。

▲新冠肺炎疫情仍在全球擴散。（圖／路透社）

通報內容顯示，病例1為台灣居民，在台灣生活，8月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

另外2名境外輸入確診則為俄羅斯籍，在俄羅斯生活，乘坐同一航班，8月27日自俄羅斯出發，8月28日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

通報稱，目前3例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班的密切接觸者128人，均已落實集中隔離觀察。

實際上自本月18日起，短短不到不個月，上海累計已有3例台灣輸入確診。相關通報內容顯示，上海18日通過口岸聯防聯控機制，報告8例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣；24日上午，上海市衛健委指出，23日通過口岸聯防聯控機制，報告5例境外移入新冠肺炎確診病例其中1例為台灣居民，在台灣生活，8月15日自台灣出發，當日抵達浦東國際機場。