華為手機連日漲價！火爆款「+1.3萬」　經銷商瘋炒作：晶片將成絕版

▲Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

受美國大動作封殺影響，華為的麒麟系列晶片在9月15日之後無法製造，大陸有經銷商就藉此機會，炒作麒麟晶片將成為絕版，多個系列手機連日飆漲，普遍上升金額約300元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元），而價格變動較大的，則是Mate30 RS保時捷版，漲幅高達3000元，甚至還有經銷商開始囤積華為手機。

據《財聯社》報導，麒麟晶片終結導致的連鎖反應已開始顯現，因庫存吿急，導致華為Mate、P40、NOVA系列連日漲價，且購買華為手機還要以當日報價為準。

《每日經濟新聞》則指出，在華為的授權體驗店內，銷售人員表示，無論是哪款機型，價格均和官方定價同步，不存在漲價情況，但強調目前貨源比較緊缺，如果現有批次存貨賣完，就算不漲價也不代表有貨可以買，「現在外面（非授權店）都在漲價。」

另有華強北商家表示，搭載華為麒麟晶片的手機普遍上漲300元人民幣左右，最高無上限，而價格變動較多的，則是Mate30 RS保時捷版，漲幅高達3000元，甚至還有經銷商開始囤積華為手機。

▲麒麟晶片終結導致的連鎖反應已開始顯現。（圖／達志影像／美聯社）

因此有評論指出，華為手機漲價多半是線下管道商自己賺差價的行為，炒作美國斷供話題，製造市場上的緊張氣氛，繼而從中牟利。雖然在華為官網和部分電商網站，華為手機價格仍處在相對穩定狀態，但已有部分型號的某些配色缺貨。

對於嚴峻的外部環境，有消息指出，華為在內部已正式啟動名為「塔山計畫」的半導體產業鏈專案，準備建設一條完全沒有美國技術的45nm生產線，預計今(2020)年內建成，同時還計畫合作建立28nm的自主技術晶片生產線。整體方向則是華為建立資源池，透過入股、合作研發等合作方式，扶植半導體材料、設備企業。不過，對上述消息的真實性，華為並未進行回應。

華為消費者業務CEO餘承東在8月7日的中國信息化百人會2020年峰會上，承認華為旗下海思的麒麟晶片將在9月15日之後停產。他表示，「因為今年第二輪晶片制裁，華為沒有辦法生產晶片。我們最近一直都在缺貨階段，非常困難。」台灣聯發科則表示，已依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定。