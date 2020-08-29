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任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏「政治家希望我們死」

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▲▼華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

▲華為創辦人、CEO任正非。（圖／CPF）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為CEO任正非近日與上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談，他表示，華為曾想點燃5G這個燈塔，但才剛剛擦燃火柴，美國的大棒接連打下來，才明白美國的一些政治家希望他們死。

任正非提到，華為曾想在突進無人區後作些貢獻，以回報社會的引導，也想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把他們打昏了，「開始還以為我們合規系統出了什麼問題，在反思，結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，我們才明白美國的一些政治家希望我們死。」

任正非指出，求生的慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路，但無論怎樣，他們永遠不會忌恨美國，那隻是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會，「我們仍然要堅持自強、開放的道路不變，你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。」

▼華為近年面臨美國封殺，海外事業受到重創。（圖／CFP）

▲▼華為創辦人任正非。（圖／CFP）

任正非認為，華為出要創新，找到一個一個的機會點，若果把英國工業革命的指數定為100的話，美國今天是150，我國是70，中國缺的30%是原創，原創需要更嚴格的知識產權保護，「沒有原創就會陷入中等收入陷阱，房屋、汽車……都會飽和的，飽和以後如何發展？不發展，一切社會問題都會產生。」

任正非表示，華為過去是依托全球化平台，集中精力十幾年攻擊同一個「城牆口」，取得了一點成功，「我們過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。」

任正非指出，美國將華為納入實體清單後，他們把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

任正非強調，他希望十年、二十年後，中國的大學擔負起追趕世界理論中心的擔子來，「我們國家有幾千年儒家文化的耕讀精神，現在年輕媽媽最大的期望是教育孩子，想學習，想刻苦學習，這都是我們這個民族的優良基礎，我們是有希望的，中國是可以有更大作為的。」

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