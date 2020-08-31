華為「Enjoy 20」兩款新機將於 9/3 上市！　至今最便宜的 5G 手機

▲華為新機暢享20系列。（圖／取自華為官網）



記者謝仁傑／綜合報導

華為新推出價格實惠的新機 Enjoy 20 系列，正式發布日期為9月3日，預計能看到兩款新機，分別是 Huawei Enjoy 20 和 Huawei Enjoy 20 Plus，中國大陸官網現已在首頁上秀出它的外觀。

華為 Enjoy 20 的攝影鏡頭呈矩形垂直排列，在手機背部的左上角；Enjoy 20 Plus 則採用了圓形相機組的設計，其中一個孔有LED射燈，代表仍使用三鏡頭而不是四鏡頭。

▲指紋感測器改至手機右側。（圖／取自華為官網）

華為表示，Enjoy 20 系列具有40W快速充電功能的 5,000 mAh 電池，但並未透露這兩款新機是否皆有具備；此外，指紋感應改到側面，與先前的消息相符，搭載6.63吋的全螢幕 HD+ 顯示器。

搭載聯發科 MT6853 5G 晶片組，預計將稱為 Dimensity 600，有 13 MP f / 1.8主鏡頭 + 5 MP f / 2.2超廣角 + 2 MP f / 2.4 深度感測器，自拍相機為 8 MP f / 2.0。

▲華為Enjoy 20新機系列共有三種顏色。（圖／取自華為官網）

新機共有「星河銀」、「深海藍」、「幻夜黑」三種配色，根據儲存空間的不同，據傳價格落在1,199英鎊至1,599英鎊（約新台幣5,150～6,860元）之間，若此消息為真，將使這款手機成為目前為止最便宜的5G手機。