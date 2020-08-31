高雄少女手機訊號出現！台北中正區現蹤1小時

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄14歲少女聽信網路打工，獨自外出消失，讓父母擔心尋人。稍早，台北市警方出動要價3000萬元的「M化車」協尋，在31日傍晚追查到少女手機訊號一度出現中正區重慶南路3段，目前正積極追查當中。

▲國一少女出新竹高鐵後失聯，警方出動M化車，傍晚一度捕捉到其手機訊號。（圖／記者陳凱力翻攝）



少女今年5月與網友聊天，答應對方提出的「代打電玩」工作，8月29日搭乘高鐵北上新竹，至此音訊全無。警方追查發現，少女最後的行蹤是上了盧姓男子的車。

▲M化定位車31日下午捕捉到少女的手機訊號。（圖／東森新聞）

警方31日循線找到盧男，但盧男不斷回「不清楚、不認識」，全案疑點重重，目前正追尋對話中出現手機號碼的羅姓男保全。台北警方透過「M化車」攔截到少女的手機訊號，於31日下午先在台北市中華路2段、古亭國中附近現蹤，下午5時許又出現在中正區重慶南路3段約1小時，隨後消失，疑似手機被開開關關，目前正出動警力搜索。

據了解，M化定位車造價超過新台幣3000萬元，外觀與普通汽車相似，但內部建有行動基地台，可以根據手機門號的SIM卡識別碼、手機序號、以及基地台位置進行定位，精準確認目標位置、所在高度樓層，誤差值最小在1公尺範圍內。

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