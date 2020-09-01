▲ 新北土城231年大墓公中元祭典，侯友宜祈求眾人平安順利。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆七月半「中元節」將至，土城大墓公中元祭典活動連辦4天，吸引許多民眾扶老攜幼參與贊普，市長侯友宜8月31日特別前往參香祈福，感念大墓公祖對擺接地區的慈悲護佑，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

侯友宜表示，大墓公每年中元祭典儀式、遶境、放水燈等活動，深具特色，至今已成為土城、板橋、中和地區重要信仰活動，祭典採獨特分區輪普方式，已傳承百年，並登錄為市定民俗文化資產。感謝廟方熱心地方公益，分送白米、物資給弱勢機構與家庭，近兩年並捐贈市府消防衣褲50套及土城消防分隊警報器350個，讓消防人員出入火場或急難救助時更平安。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長盧國雄表示，大墓公至今已有231年的歷史，主祀傳承百年的忠烈義魂，位處黑狗寶穴，百年來香火鼎盛，每年中元普渡、清明及義塚公忌辰，都是地方盛事。2020年由中和區主辦祭典，並於土城及中和市區遶境，8月30日也到中和秀朗橋施放水燈，儀式莊嚴壯觀。

民政局長柯慶忠局長表示，大墓公中元祭典活動延續往年傳統，於農曆7月11日至14日連續四天盛大舉行，今年除迎神、豎燈篙、神尊安座，更邀請綜藝節目超級夜總會為中元祭典法會拉開序幕，並有遶境、放水燈、安魂法會，8月31日為團拜、焰口施食、及跳鍾馗等道教科儀，9月1日則是送神及拜謝大墓公，全程遵循古禮舉行，歡迎民眾前往體驗百年宗教祭典。

其中，跳鍾馗是民間借鬼王鍾馗身份與形象的一種民俗儀式，主要在驅鬼除煞及祈福求安。扮演鍾馗角色的人，會畫上凶悍臉譜、著草鞋、腳踩七星步，同時點火引燃車龍鞭符令打五方驅趕鬼魂，並向四周拋灑糖果、孤飯等，做為孤魂饗宴，整場儀式莊嚴，極具特色。

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