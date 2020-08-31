▲ 開學日！瑞芳警加強護童勤務，九份觀光景區加強取締未禮讓行人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月31日為全國中小學開學日，新北市政府警察局瑞芳分局啟動護童專案，並規劃警力、義交結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導，以確保校園周邊交通順暢、治安平穩。另外，9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，盼藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。

交通部與內政部規劃，將於9月1日起實施全國同步「路口安全大執法」，國際景點九份因山區道路狹隘，常發生人車爭道的情況，因此瑞芳警分局表示，已將該處列為重點執法路段，每日編排交通崗，希望透過交通疏導及加強違規告發，讓行人能有安全道路。

▲ 瑞芳警在九份觀光景區加強取締未禮讓行人。

瑞芳警交通組長黃啟峯表示，為了遊客的安全，本次取締的重點在「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，請到訪旅客務必遵守交通規則。

根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是1200元至3600元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰600元至5400元，行人未依規定穿越道路罰鍰300元。

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