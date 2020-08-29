記者郭世賢／新北報導

新北市政府為推動漁港轉型，並帶動漁港夜經濟，暑假期間積極舉辦北海夜金閃閃系列活動，29日在石門富基漁港舉辦由潘怡良設計師團隊統籌的「北海岸時尚藝術季」，市長侯友宜親自出席與時尚界人士一起嗨漁港，展現富基漁港多功能突堤碼頭全國首創跨界創新合作，讓富基漁港轉型超乎想像。

▲「北海岸時尚藝術季」富基超乎想像，侯友宜跨界時尚一起嗨漁港。（圖／新北市漁業處提供，下同）

「北海岸時尚藝術季」邀請黃子佼先生擔任活動主持人，林嘉綺、陳德容及羅時豐等名模、藝人參與。現場除了搶先展示潘怡良設計師2021春夏系列服裝，也提供輔大織品服裝學院的應屆畢業生發表畢業作品的舞台。並規劃了漁港YA市結合富基漁市各種優惠，讓民眾夏日晚間來富基夜不思蜀。

▲ 名模與主持人黃子佼特色搭船開場。

【跨領域合作，振興時尚翻轉漁港友善青年】

漁業處指出，富基漁港內新建的多功能突堤碼頭於年初興建完成，除了改善港內的靜穩度及增加停泊船位數外，還利用新型工法加大突堤碼頭平面面積，讓民眾可將遊憩空間延伸至漁港中央。

漁業處表示，為了翻轉漁港只能進行傳統漁作的形象，活動利用寬大平坦的多功能突堤碼頭，與近期受疫情影響無法舉辦室內秀展的時尚界跨界合作舉辦超乎想像的漁港時尚服裝秀，展示潘怡良設計師2021春夏系列服裝及輔大織品服裝學院應屆畢業生優秀的畢業作品。

活動現場星光熠熠，包含許多時尚界人士參與，顯示漁港也能成為文化藝術展演的場地，破除漁港刻板印象。侯友宜表示，為持續提供更多青年學子展現活力及成果的舞台並實質推動漁港多元利用，明年初就會開放並徵選設計界或各領域大專院校青年們來這裡辦理畢業展，並持續提升漁港軟硬體建設，讓漁港更友善青年使用，讓漁港轉型伴隨青年活力的注入一同成長。

▲ 潘怡良、輔大學生、伊林名模及市長與會貴賓大合影，漁港轉型順利成功。

【漁港YA市開張，體驗熱鬧夜漁港】

「北海岸時尚藝術季」活動也廣邀包括服裝、飾品、甜點、冰品飲料、手作文創等特色市集，讓民眾在活動期間到富基漁港來，不僅有新鮮美味的海鮮可以挑選，還能滿足逛街購物的慾望。漁港YA市開張時間為8月29日至9月13日每週六日下午4點至晚上8點，富基漁市也配合延長墨西哥帽光雕投射時間至晚上9點，讓民眾邊逛漁港YA市時，除了可以享受夕陽落入海面的美景，入夜時欣賞富基漁市造型屋頂的光雕投射。完全顛覆對漁港的想像，是不容錯過的限時朝聖地點！

【時尚不忘食尚，富基漁市優惠好康等你來！】

漁業處表示，8月29日至9月13日共三週週末，也與富基漁市合作釋出優惠，第一週只要在富基漁市消費滿1000元即可參加500元至3000元折價券之抽獎。第二至三週消費滿3000元並至餐廳區代客料理就可以參加抽獎，最大獎為40吋液晶電視。

► 美麗最大的祕密

▲▼「北海岸時尚藝術季」邀請黃子佼先生擔任活動主持人，林嘉綺、陳德容及羅時豐等名模、藝人參與。

▼ 8月29日至9月13日共三週週末，也與富基漁市合作釋出優惠。（圖／記者郭世賢攝）