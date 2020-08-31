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國台辦轟台灣防疫有漏洞！　指揮中心：3例患者在哪感染有待商榷

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▲▼中央疫情指揮中心說明新冠肺炎疫情,指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲莊人祥表示，3例患者在哪被感染仍有待商榷。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

過去不到兩週的時間內，上海方面驗出3名由台灣入境的確診案例，大陸國台辦對此稱台灣防疫「還有多大漏洞，面臨多大風險」，這是不容忽視，並奉勸民進黨切實負起責任。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（31日）晚則回應說，這些患者到底在哪被感染的還有待商榷。

莊人祥受訪時指出，首先感謝中方提供先前3例病患的相關資料，好讓指揮中心能進行疫調，結果也顯示，台灣這邊與3名病患的相關接觸者都是陰性。

請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，之前2例都是已先被驗出陰性，或是4次陰性夾雜著中間1次陽性；第3例也是雙抗體都是陽性，並且核酸檢測的Ct值大於35，結果顯示已被感染2至3週以上，可能在入境台灣前就被感染，入境上海時也已不具傳染力，因此這些患者究竟是否在台灣或哪些地方被感染的，都還有待商榷。

事實上，大陸國台辦發言人馬曉光指出，過去不到兩週的時間內，上海接連出現來自台灣的病例，「頻率之高引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂。」台灣新冠肺炎疫情防控還有多大漏洞，還有多少實際感染者，面臨多大防控風險，這些涉及台灣民眾身體健康和生命安全的問題是不容忽視的。

馬曉光強調，「疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使廣大民眾付出代價。我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。」

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

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