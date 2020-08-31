　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海爆第3例台確診患者 國台辦：奉勸民進黨切實負起責任

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導 

兩週之內，大陸上海市衛健委昨再次通報一例來自台灣輸入性新冠肺炎確診病例，並且是自8月19日、24日後通報的第3例，確診頻率過高已引起兩岸關注。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（31日）表示，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。」

馬曉光指出，「疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使廣大民眾付出代價。我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。」

▲▼滯留湖北台灣人搭乘4月20日晚上類包機返台，在上海浦東機場辦理登機。上海機場海關檢疫。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲上海機場海關檢疫十分嚴謹。（示意圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

由於，過去不到兩周的時間內，上海接連出現例自台灣輸入性新冠肺炎確診病例。馬曉光進一步指出，「頻率之高引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂。」台灣新冠肺炎疫情防控還有多大漏洞，還有多少實際感染者，面臨多大防控風險，這些涉及台灣民眾身體健康和生命安全的問題是不容忽視的。

上海傳出第三例台灣輸出新冠肺炎確診個案，根據大陸提供的最新資訊，該名個案入境上海體溫37.8度，PCR檢驗CT值超過35，IgG、IgM數值都是陽性。中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，「該名個案是20多歲台灣人，從美國返台，入境後有做14天居家檢疫和7天自我管理，因此對台灣影響應不大。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
紓困3.0來了！補貼「4成薪資」可領3個月　明開放申請
「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！4天沒回家　妻刪Line重要對話
重要公告／T點今晚23:59到期！換超好用「東森幣」
高雄少女手機訊號傍晚再出現！台北中正區現蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海爆第3例台確診患者 國台辦：奉勸民進黨切實負起責任

中國電動汽車「小鵬」開盤暴漲66％　創IPO紀錄成資本市場新寵

海基會邀陸配參訪六堆園區　認識客家文化

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

前後4次出庫卡關！　男司機被卡住...一怒靠蠻力「肉身推車」開走

京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

老公求歡就像上刑！嫩妻「很難進」…醫一探秒驚：那邊多一層

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

上海爆第3例台確診患者 國台辦：奉勸民進黨切實負起責任

中國電動汽車「小鵬」開盤暴漲66％　創IPO紀錄成資本市場新寵

海基會邀陸配參訪六堆園區　認識客家文化

憂被蔡政府盯上？ 京東：合法跨境電商、在台無落地公司

前後4次出庫卡關！　男司機被卡住...一怒靠蠻力「肉身推車」開走

京東力拚全球開店計畫　看好台灣電商「爆出大黑馬！」

老公求歡就像上刑！嫩妻「很難進」…醫一探秒驚：那邊多一層

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

配合F-16V、勇鷹機進駐　多處基地整修提升戰力防護

中獎彩券遭閨蜜盜領！她見打卡「爽嗑燒烤」氣炸：還寫我的名字

麻豆分局長發現偷花賊現蹤　指揮攔截圍捕

孕期體重控制這樣做才對！

北中南薪資怎麼差那麼多？　網友揭超恐怖真相：了解一下

麵包超肥！營養師揭「熱量最高Top5」…可頌＝喝5匙油　網看傻：真是悲劇

許聖梅遭皮帶虐打！　男友劈腿「強拍私照入獄」1通電話徹底心死

力積電銅鑼12吋廠要動工了！產能滿載　最快明年第二季開始建廠

SBL／隊友把我當王！　斑霸加入裕隆直喊很適應

呂士軒公開認「我偏左」！　Marz23自爆地雷區是臉...KID一聽羨慕了　

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

大陸熱門新聞

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

長腿妹當街遭男友「磚塊爆頭」屠殺

陸最新標準地圖　強調「台灣島」是國土

捷克議長訪台　趙立堅：一定讓他付出代價

老公恩愛嗨翻「啪」一聲！苦忍幾小時慘歪一邊

粉衣女緊夾鞭炮！　「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片瘋傳

大胃王吃播黑幕！主播「吃一口吐一口」

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

老公求歡就像上刑！嫩妻那邊多一層

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

他減肥2個月罹癌了！醫搖頭：還是兩種癌合併

前後4次出不去！　男司機一怒「徒手推車」

王毅馬克宏向轉習近平口信

王毅：與14億中國人為敵必將付沉重代價！

更多熱門

相關新聞

開放美豬美牛　大內宣效果好

開放美豬美牛　大內宣效果好

提到（政治）宣傳，就不得不佩服民進黨的宣傳技術，特別是在二次執政時，更是厲害。蔡英文在8月28日下午突然宣布將開放含瘦肉精的美豬美牛進口，讓台灣「走向世界經濟新舞台」，其實這個「世界新舞台」聽來好聽但語焉不詳。

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

馬英九批開放美豬：蔡英文應道歉並延後

綠委駁鬆綁美豬牛「雙標」：中國吃好吃滿

綠委駁鬆綁美豬牛「雙標」：中國吃好吃滿

民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位

民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位

陳佩琪酸綠營大咖「台灣價值」

陳佩琪酸綠營大咖「台灣價值」

關鍵字：

國台辦馬曉光上海確診民進黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面