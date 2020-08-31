上海爆第3例台確診患者 國台辦：奉勸民進黨切實負起責任

▲國台辦發言人馬曉光。（資料圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導

兩週之內，大陸上海市衛健委昨再次通報一例來自台灣輸入性新冠肺炎確診病例，並且是自8月19日、24日後通報的第3例，確診頻率過高已引起兩岸關注。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（31日）表示，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。」

馬曉光指出，「疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使廣大民眾付出代價。我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。」

▲上海機場海關檢疫十分嚴謹。（示意圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

由於，過去不到兩周的時間內，上海接連出現例自台灣輸入性新冠肺炎確診病例。馬曉光進一步指出，「頻率之高引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂。」台灣新冠肺炎疫情防控還有多大漏洞，還有多少實際感染者，面臨多大防控風險，這些涉及台灣民眾身體健康和生命安全的問題是不容忽視的。

上海傳出第三例台灣輸出新冠肺炎確診個案，根據大陸提供的最新資訊，該名個案入境上海體溫37.8度，PCR檢驗CT值超過35，IgG、IgM數值都是陽性。中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，「該名個案是20多歲台灣人，從美國返台，入境後有做14天居家檢疫和7天自我管理，因此對台灣影響應不大。」