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台南藝群醫美集團新里程碑　振興經濟加碼投資台灣兩億元

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▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在新冠肺炎後疫期不景氣中，依有醫美集團逆勢成長，台南藝群醫學美容集團，投資兩億元設立台北總部，3日正式開幕啟用，總裁王正坤醫師表示，藝群以醫學知識與技術為核心價值，10多年來持績進行醫學教育，撰寫教科書、培養醫師，建構良好醫病關係，才能脫穎而出，設立台北國際營運總部與拓展分院。

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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王正坤醫師指出，投資2億元的藝群醫學美容集團台北總部的建築物，包含「藝群台北診所」與「Dr.藝群保養品展示中心」等兩個不同事業單位，內部寬敞，外觀宏偉，是繼2014年投資5億元的藝群醫美集團台南總部之後，又一個重要的據點，以龐大能量參與醫美的國際市場，打入「醫美世界盃」。

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為提供大台北地區民眾有更優質的醫療環境與方便外國客人來台接受治療，提升醫療服務品質，擴大國際醫療業務，藝群醫美集團特別挑選台灣的國際門戶「台北車站」來設立藝群台北國際營運總部，窗外就是忠孝西路的寬敞大道，俯瞰台北車站，正對面是台北地標的雙子星建築基地與機場捷運，擁有舒適寬敞的候診環境，與空中草皮花園，可以俯瞰觀賞古蹟北門與大稻埕美麗煙火。台北車站是六鐵共構樞紐中心，提供全台灣民眾與全世界國際客人的便捷交通動線。

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長，常赴歐美醫學會議演講，撰寫醫學美容教科書，發表SCI國際期刊論文，是許多醫師的老師。

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「重視教育訓練」是藝群醫美集團的特色，早在3年前，更比其他企業更早推出視訊教學與視訊會議，屬於超前部署。今年新冠肺炎疫情大爆發，人類隔離，各國鎖國，但是藝群集團每天的行政管理流程與教育訓練完全不受新冠肺炎疫情的影響，成為企業中的標竿。

▲王正坤醫師，立足台灣放眼世界，台南藝群醫美集團加碼投資台灣兩億元，台北國際營運總部正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕當日，由王正坤醫師進行示範教學，展示歐美大廠雷射儀器與注射醫美的醫療技術，並且進行視訊教學會議，串聯藝群集團全國北中南7家診所的醫師與員工。教學內容有玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、埋線拉提、音波拉提、CUTERA皮秒雷射、蜂巢透鏡、Fotona飛梭雷射、IPL脈衝光、Lumenis M22脈衝光等。台北總部裏面的第二個事業單位，依據醫學教科書講解各種保養品成分的作用原理與推出開幕系列活動。

藝群醫學美容集團全台擁有7間藝群診所、一間Dr.藝群保養品公司，以用心的態度，專業的醫療品質技術，讓醫學美容發光發熱，邁向世界照耀國際。

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