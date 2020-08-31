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台中鉛中毒再增2例達32人　受害議員曝解毒針劑數值：還超標5倍

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▲▼台中鉛中毒人數已達32人，市議員張彥彤po出解毒儀器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中鉛中毒人數已達32人。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市受到盛唐及九褔（音同富）診所違法添加中藥，造成血中鉛含量過高的受害人數，26日、30日各添1例，累計已有32人，最早揭發此案的市議員張彥彤在臉書po出正在接受解毒治療的儀器並自我安慰說，還好知道病因，也可趁機休息一陣子；張的數值雖已下降，但仍高達50，比正常值10高出5倍，後續還有一段長時間治療期程。

▲▼台中鉛中毒人數已達32人，市議員張彥彤po出解毒儀器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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▲市議員張彥彤po出解毒儀器。（圖／張彥彤臉書）

張彥彤6月時因全身多重器官發炎，一直查不出原因，後來在衛生局長曾梓展建議下抽血檢查，赫然發現血中鉛含量超標，正常值是10以下，張竟高達88，後來包括他父親、前議長張宏年和媽媽等人都有鉛含量現象，經檢查平常所服用中藥，驚覺原是吃了盛唐中醫診所的中藥，而藥方內竟非法添加硃砂。

張彥彤日前臉書po文表示，這台很像電話的東西就是重金屬的解毒針劑，經過將近1個月的口服解毒劑，指數還是將近50，雖然毒物科主任很早就告知過解毒是一條長久的路，需要多次循環治療，但是真實體驗又是另一回事了，往好處想、至少發現病因可以對症下藥，還可以趁機好好休息一陣子......。文中透露出張樂觀面對的態度。

衛生局表示，目前前往醫院檢查人數437人，血中鉛含量超標人數累積32人，全市中藥販賣業1213家已全數稽查完畢，現場未查獲有不法使用禁藥情況。

衛生局表示，市府成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜，法制局也已成立專責窗口，並協調消基會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業。

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