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台中盛唐、九褔鉛中毒增至30人　衛生局將助受害者打團體訴訟

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▲台中又新增1例鉛中毒病例，衛生局持續掌握民眾最新檢驗情況。（圖／台中市政府提供）

▲台中又新增1例鉛中毒病例，衛生局持續掌握民眾最新檢驗情況。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市盛唐及九褔（音同富）中醫診所添加非法中藥案，截至24日前往醫院檢查人數有400人，血中鉛含量超標人數新增1人，已達30人，台中市政府表示，全市中藥販賣都已全數稽查完畢，現場沒查獲不法使用禁藥情況，將協助受害者打團體訴訟，爭取後續求償。

衛生局表示，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。

請繼續往下閱讀...

衛生局說明，市府已成立跨局處工作小組，協助受害者處理後續事宜，法制局也已成立專責窗口，並協調消基會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

衛生局指出，凡是台中市民在8月6日前曾服用盛唐及九褔（音同富）兩家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

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