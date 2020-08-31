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反美豬美牛進口　國民黨屏東縣黨部啟動地方自治條例修法

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▲國民黨屏東縣黨部31日召開記者會，對政府開放美豬美牛進口，提出批評 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲國民黨屏東縣黨部31日召開記者會，對政府開放美豬美牛進口，提出批評 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

政府開放美豬進口，罔顧國人健康，中央不管地方把關，8月28日在「不願接受國會監督」、「不與地方政府溝通」、「不管產業衝擊」的「三不政策」前提下，蔡英文總統逕自宣布將開放含瘦肉精之美豬進口，此舉等於門戶大開，不僅可能重創我國的畜牧業，更將人民的健康棄之不顧。國民黨屏東縣議會黨團今（31）日召開記者會，除了堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口外，也宣示將啟動地方自治條例的修法，將豬肉及其製品不得檢出乙型受體素納入地方食安自治條例中，保障民眾健康。

國民黨屏東縣議會黨團表示：過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口；2012年3月7日民進黨黨團更大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對。當時的民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，每一個人對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對，怎麼現在執政了，就什麼都可以不顧了，什麼都能夠轉彎了？民進黨面對自己過去自己的主張，你們是忘記了，還是害怕想起來？

▲國民黨屏東縣黨部31日召開記者會，對政府開放美豬美牛進口，提出批評 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲▼屏東縣議長周典論、立委廖婉汝。

▲國民黨屏東縣黨部31日召開記者會，對政府開放美豬美牛進口，提出批評 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

國民黨屏東縣議會黨團說，國人飲食習慣與西方國家大不相同，不僅平時就會食用豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，豬心、豬肺常用來燉補品，體弱吃豬肝等；「而內臟最容易藥物累積，特別是婦女在產後，對於內臟的攝取量大，誰能保證吃了安全？吃出問題，民進黨敢負責任嗎？民進黨能負責任嗎？」。

對於民進黨的「自作主張」，國民黨屏東縣議會黨團表達嚴正抗議；雖然蔡政府藐視國會已經不是第一次，但這次蔡英文總統竟然是開記者會，昭告全民「不甩國會」。不僅如此，整個過程中，連一次也沒有與地方溝通，甚至連跟養豬業「知會一聲」都沒有。過去蔡英文自己說沒有跟國會商量、沒有跟人民商量「是不透明的、是欺負人民的」，現在呢？這個號稱最會溝通的政府，跟誰溝通了？跟誰商量了？除了傲慢還是傲慢！

「中央不做的，地方來做」！既然民進黨不顧人民健康，國民黨來捍衛。依據地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例。因此，對於自治條例中已經針對乙型受體素有所規範的部分，議會黨團將嚴格監督，並要求地方政府落實；若是還沒有納入規範的，黨團也將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入。

國民黨屏東縣黨團最後呼籲民進黨的政治人物，不要忘記了你們過去說過的話，更不要為了黨意，失去了民意，共同支持自治條例的修正，讓台灣遠離含瘦肉精的豬肉，讓人民吃得健康、安心。

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