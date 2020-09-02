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少女驚魂66hrs後第一件事「想上學」！父提轉學…校長：讓她先沉澱

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▲▼高雄少女。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄少女被囚禁於密室時曾表示想上學。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄年僅14歲的少女離家失聯長達66小時，1日上午近9時終於在新竹竹東一處出租套房內密室尋獲。少女平安返家後，父親2日表示，女兒因此次事件受到驚嚇，雖然現已開學，但暫時不會返校；少女的國中校長則表示，後續會有輔導老師介入，先對少女做身心靈的專業評估，等少女調適好、各方面評估好都可以再回來上學。

回顧案情，少女抵達新竹與羅嫌接洽準備面試工作時，當即發現羅嫌「好像怪怪的」，且事後被帶進密室、手機也遭到沒收，因此整段過程中一直保持警覺，假意順從羅嫌要求，以確保人身安全。

而8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」，但羅嫌卻未應允，持續將少女囚禁在密室內，直到1日被警方尋獲，少女才終於重獲自由，並在2名女警陪同下平安返回高雄。

少女父親說，女兒很好學，平安歸來後第一件事就是想趕快去上課，但經過家人討論，認為目前應該先暫緩，因全案都還在評估當中、且女兒也受到驚嚇，故暫時還不會返校。

▲▼高雄少女失聯，密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女失聯，羅嫌密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，少女的國中校長則表示，由於希望少女先沉澱，目前並不急著讓她重返校園，且經過與少女家長討論後，決定先讓少女爸媽信任的專業人士及輔導老師一同介入，對少女做身心靈層面專業評估，確定她都調適好後再返校。

校長指出，專業評估主要是指心靈層面，有關生理部分已經去醫院檢查過，沒有什麼問題，目前少女驚嚇心理的層面比較嚴重，這個部分會審慎跟孩子好好的聊，評估調整差不多，才讓她進去班級；至於學習，校長強調不會中斷，「我們會提供線上自主學習，因為現在教育局很多平台，可以先在家自我學習，也隨時跟老師聯絡」。

至於少女爸爸提到如果有必要，可能會考慮轉學一事，校長回應，「講實話，我們將心比心，如果我們做父母的，要替孩子想，怎麼樣安置對孩子最好，畢竟父母也是很心痛這樣的事情發生，總要給他們一點點時間去評估說，到底是回原校比較好，還是她另外一個安置，重新開始比較好，給他們一點點時間，我們也不能操之過急。」

另提及對少女的印象，校長表示少女在校狀況OK，功課還不錯，就是太單純！他也呼籲大家「不要再關注這個小孩了」，認為去追究這些犯罪人公諸於世，讓他們無所遁形，才是一種替社會父母家長打一種所謂的公平正義，「不然現在好像犯罪人就沒事了，法官又不一定判重刑，最後受傷的都是孩子跟父母，我覺得這個社會讓父母太焦慮，如果說這4個歹徒不能好好繩之以法，這才是社會要討論的。」

校長表示，發生這次事件讓學校感到遺憾與震驚，畢竟該教都教了，該講的都講了，事情仍又發生，所以未來校方會更重視怎麼去教孩子，怎麼跟所有家長說，怎麼去注意，「能做的就是未來去做，目前都有派輔導活動課老師規劃網路安全的課程，每一班去做教學，並向少年隊約網路安全輔導，對全校性的孩子做更深入的法律責任或相關安全的說明。」

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