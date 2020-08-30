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逢甲商圈非法日租套房換名續攬客　業者囂張行徑曝！中市府盼速修法

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▲▼位於逢甲商圈的非法民宿遭取締後，改名繼續刊登廣告。（圖／翻攝Booking.com）

▲位於逢甲商圈的非法民宿遭取締後，改名繼續刊登廣告。（圖／翻攝Booking.com）

記者李忠憲／台中報導

非法日租套房問題層出不窮，台中逢甲商圈傳出有非法日租套房改名後繼續在國外平台登廣告攬客。中市觀光旅遊局長林筱淇強調會持續稽查，但也坦言「取締有難度！」，希望中央能盡快擬定法規規範網路平台及相關罰則，也建議民眾可上「台灣旅宿網」查詢民宿是否合法等，以維護自身權益。

國內旅遊正夯，除飯店旅館外，民宿也是民眾優先選擇選項，透過國外網路平台Agoda、Booking.com等國外訂房網站或手機App，就可以輕鬆找到喜愛的民宿。雖然方便，但其中也暗藏許多非法日租套房，除容易出現消費糾紛外，居住安全也令人憂心。有民眾發現，位於逢甲商圈，數年前就曾被取締的一家非法日租套房，現在又改名繼續在網站上刊登廣告招攬民眾。

請繼續往下閱讀...

▲▼台中市觀旅局長林筱淇。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市觀旅局長林筱淇坦言取締有難度，盼中央盡速修法規範。（圖／資料照）

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，針對個案將持續稽查，但「非法日租套房取締有難度！」網路平台幾乎都是國外公司，地方政府只能從第一線派員稽查。但民宿業者也非省油的燈，除成立群組互通有無，更將稽查人員長相及車輛記下，人人自危；即使有員警陪同，業者還嗆「沒搜索票就不開門」，態度囂張。

她也說，日本政府針對國外訂房平台制定法令規範，要求平台上增列填入合法旅館登記證字號，立刻讓非法日租套房減半。而國內非法業者拒絕稽查，《觀光發展條例》也無明確罰則，基層只能自行蒐集到證據再依法開罰，效果有限，盼中央能盡速修法。另外，民眾在訂房前，也可上「台灣旅宿網」查詢該民宿是否為合法民宿，另可要求業者提供旅館業登記證，如此才能自保，不會誤住到非法業者。

中市觀旅局補充說，市府強力稽查取締非法旅宿，108年度稽查非法旅宿業283家次較107年成長41%，裁罰151件，較107年128件成長18%，109年目前已稽查243家次，裁罰54件，另外掌握事證40件，刻正依程序辦理裁處中，以維護本市旅宿公共安全，確保消費者權益。非法業者經查處裁罰後仍繼續營業，觀旅局會持續加強稽查，經連續查獲2次違法營業，依法予以斷水斷電處分。

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