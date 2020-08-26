海巡女力揭穿駕駛艙裁切痕秘密！安平港破獲外籍遊艇走私2千多萬香菸

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署26日上午宣布在台南安平漁港碼頭，查獲獅子山共和國籍「翊」字號遊艇，載運「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌，數量總計622箱，約31萬包，市價逾新台幣2177萬元的未稅菸品。

▲海巡署南部分署在台南安平漁港碼頭，查獲獅子山共和國籍「翊」字號遊艇，涉嫌走私622箱市價逾新台幣2177萬元的私菸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署南部分署指出，第六巡防區指揮部雷達於8月24日，發現1外切目標，自外海航向安平漁港，經雷達操作員研判航跡可疑，立即通報海巡署南部分署第11岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊及偵防分署台南市查緝隊等單位,完成岸海勤務超前部署，至(24)日下午下午5時35分許，發現「翊」號字船進安平漁港，安檢所廖姓女士官執行登船檢查時，眼尖識破船員神色不安、舉止異常，並發現駕駛艙地板疑有偽裝及裁切之痕跡，即由安平責任區查艙專精小組人員開啟艙蓋。

開艙後赫見艙內全是以牛皮紙箱包裝之「GOLDEN BRIDGE」等私菸,當場人贓俱獲，充分展現女性海巡人員巾幗不讓鬚眉的細心與專業，後續更出動2隻海巡偵蒐犬協助清艙，不放過任何蛛絲馬跡，全案報請台南地檢署柯博齡檢察官指揮偵辦，並依菸酒管理法將涉案許姓船員等4人及622箱私菸全數予以查扣，案經台南地方檢察署複訊後，涉案人員分別以具保及無保飭回。

海巡署南部分署表示，私梟利用各種管道及偽裝走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲國人切勿購買來路不明菸品，同時也提到，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定；民眾如發現不法，可隨時利用海巡「118」報案專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

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