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梅莎今晚飆車北上⋯開學日灌北台雨彈！10號颱「海神」下周恐生成

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記者李宜秦／台北報導

位在菲律賓東方海面的中度颱風「梅莎」逐漸增強中，中央氣象局預計，梅莎今晚開始加快北上，繼續朝向琉球群島移動，預計周一深夜增強為強烈颱風，北台灣在明日清晨開始有雨。另外今日各地天氣多雲到晴，西半部平地、各地山區有午後雷雨，不過北台灣午後下雷雨機率較低，晚上要到淡水看煙火的民眾可放心。

▲梅莎。（圖／氣象局）

▲梅莎今晚開始加速北上。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員陳伊秀表示，梅莎移動速度較慢，目前位在鵝鑾鼻東南東方海面1100公里遠，今日下半天開始速度加快，往琉球群島、日韓方向移動，中心強度將逐漸增強，預計將達到強烈颱風下限，最快會在周一深夜增強為強颱。

陳伊秀指出，梅莎路徑已大致確定，離台灣距離較遠，最近的時候也距離500公里，因此發布海上警報的機率偏低。不過受到其外圍環流影響，今日開始基隆北海岸就有零星雨勢，北台灣則是周一清晨開始有雨，周一、二可能出現局部較大雨勢。

▲梅莎。（圖／氣象局）

▲受梅莎影響，北台灣明後天有雨。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，中部、南部均未受颱風影響，仍以午後雷雨天氣型態為主，周三後颱風逐漸往北遠離，台灣附近吹起西南風，不過這次的西南風暑氣較少，降雨將集中在午後雷雨為主。

陳伊秀提醒，周四開始天氣稍有變化，北台灣出現一股微弱的東北風，除了午後雷雨外，北部、東北部其他時候也會有降雨，且雨勢會比西南風帶來的降雨更明顯。

▲熱帶性低氣壓將於周六生成。（圖／氣象局）

▲另一熱帶性低氣壓將於周六生成，不過離台灣距離頗遠。（圖／氣象局）

而今日各地天氣仍是以多雲到晴為主，各地山區、西半部平地會有午後雷雨，苗栗以南平地可能有雨，高雄、屏東平地的午後雷雨範圍較廣，不過北部平地午後降雨的機會較低，會以山區為主，尤其淡水下雨的訊號較弱，因此晚上要觀賞煙火的民眾可放心。

另外，目前在日本南方海面上出現一熱帶擾動，根據氣象局官網預測圖顯示，預計將於下周六下半天生成熱帶性低氣壓，有機會成為今年第10號颱風「海神」，不過就目前路徑預測來看，該熱帶系統距離台灣非常遠，帶來的影響仍需持續觀察。

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