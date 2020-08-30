　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／捷克參議長維特齊率團訪台　3次採檢高規格防疫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil）8月30日搭乘華航包機率團訪台，預計上午11時抵達桃園機場，《ETtoday新聞雲》全程直播。

維特齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，預計台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場。維特齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自維特齊臉書）

維特齊出發前受訪表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此，從從哈維爾機場啟程出發別具意義，「感謝大家跟我做了同樣的選擇」，期待此行為捷克帶來實質的經濟效益。

維安部分，航警局已規劃「特3號勤務」應變，維安在飛機降落前完成到位，捷克團預計一下機後，從第一航廈的B9登機門直接進入國賓接待室內，過程僅會有3至5分鐘。

機場安檢方面，警方表示，基於隱密保護與安全考量，將比照國賓特殊待遇，團員攜帶的行李將進行禮遇驗放，人身安檢及護照查驗則派專員進行，一切都在國賓接待室內完成。

捷克訪團訪台，防疫議題備受關注。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此事防疫規模更勝美國部長阿札爾模式，捷克團成員來台前須檢附登機前3天陰性證明，抵台後入住的飯店也設有專用空間，由醫師進駐協助採檢，9月1日也將進行3度採檢，等於來台前後各採檢3次，降低風險。

此外，因應捷克訪問團人數眾多，指揮中心首次加入「防疫醫師隨行」模式，瞭解防護落實情況，如果看到不足則立即與外交部說明，當場改善。

捷克訪團在台期間，將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇等活動。此外，維特齊將在政大和立法院演講，針對自由、民主及台捷經貿合作發表看法。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
27歲妹被撞「趕高鐵」拍完照就閃！肇事男找不到人報警　她秒遭
館長台中VLOG驚曝「尊龍KTV腥內幕」：3年前恥辱跟台中人
快訊／上海再增1例「台灣輸入」確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鬆口選台北市長？吳怡農：我不會選　鄭麗君：沒有規畫

兩棲攻擊艦「美利堅號」現身台灣東部外海　多架美機於南海巡弋

LIVE／捷克參議長維特齊率團訪台　3次採檢高規格防疫

蔡英文開放美牛沒說的是？　陳水扁：她抗拒不了美方的政治壓力

突襲式放行美豬牛！　駐紐國代表曝「下一波衝擊」：健保恐漲價

「台海還沒首戰就結束」　學者曝台灣罩門：軍事戰前必看到2場戰

印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

開放進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命　台北表態：0檢出

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！　享年43歲

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

鬆口選台北市長？吳怡農：我不會選　鄭麗君：沒有規畫

兩棲攻擊艦「美利堅號」現身台灣東部外海　多架美機於南海巡弋

LIVE／捷克參議長維特齊率團訪台　3次採檢高規格防疫

蔡英文開放美牛沒說的是？　陳水扁：她抗拒不了美方的政治壓力

突襲式放行美豬牛！　駐紐國代表曝「下一波衝擊」：健保恐漲價

「台海還沒首戰就結束」　學者曝台灣罩門：軍事戰前必看到2場戰

印「供問政勿外流」！立委收2份報告　坐月子吃美豬內臟恐有風險

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明降風險

蘇貞昌：每天吃33片瘦肉精排骨　「5到10年才會超標」

開放進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命　台北表態：0檢出

高雄嬤請鄰居移車竟遭「鎖喉」撞鐵門　暴力男嗆：妳就住在這吼？

花蓮夏戀嘉年華最終夜！白冰冰+徐佳瑩壓軸　吸引5萬歌迷朝聖

桃園孕婦出血老公攔車求救　警車開道護送3分鐘到醫院

「綺夢」張敏淡出演藝圈25年…近況罕見曝光！　52歲還有超狂嫩臉

防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

哈利梅根準備回英國！黛安娜60歲冥誕雕像落成　盼解兄弟心結

嘉義地檢署河川局建構聯繫平台　致力疏濬程序公開透明

《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

嘉市童軍節表揚優秀童軍　葉欣隴榮獲國花級章

台中路邊隨手撿「超在地特產」火藥味噴發！　網傻了：真的有慶記

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

政治熱門新聞

「還沒首戰就結束」學者曝台灣罩門

每天吃33片瘦肉精排骨　5到10年才會超標

前大使嗆民進黨：被霸凌還替美國說好話

坐月子婦女若吃美豬內臟　恐風險高

美牛豬進口開雙標　陳其邁跳針了

捷克訪團30日抵台　入台前檢附3天陰性證明

突襲式放行美豬牛！下一波衝擊曝

進口美豬「瘦肉精規定鬆綁」地方抗命

英開放美牛沒說的是？　扁：她抗拒不了美方的政治壓力

市長任期曾籲馬政府別開放瘦肉精肉品　陳菊：我已經離開高雄3年

侯友宜籲說明時空背景哪不同　總統府2點回擊

空軍公開戰力駁「撐不了2天」之說

陳亭妃：保障豬農生存權及食安立場永不變

美豬進口　民進黨20個自打臉金句

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

9月運勢爆棚TOP4星座公開！

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來

更多

最夯影音

更多
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面