LIVE／捷克參議長維特齊率團訪台　3次採檢高規格防疫

記者黃巈禾／台北報導

捷克參議長維特齊（Milos Vystrcil）8月30日搭乘華航包機率團訪台，預計上午11時抵達桃園機場，《ETtoday新聞雲》全程直播。

維特齊這次搭乘的是華航CI-7954航班包機，於當地下午3時50分起飛，預計台北時間8月30日上午11時抵達桃園機場。維特齊8月30日至9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、36家企業代表，以及學術、科研、文化界人士。

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自維特齊臉書）

維特齊出發前受訪表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此，從從哈維爾機場啟程出發別具意義，「感謝大家跟我做了同樣的選擇」，期待此行為捷克帶來實質的經濟效益。

維安部分，航警局已規劃「特3號勤務」應變，維安在飛機降落前完成到位，捷克團預計一下機後，從第一航廈的B9登機門直接進入國賓接待室內，過程僅會有3至5分鐘。

機場安檢方面，警方表示，基於隱密保護與安全考量，將比照國賓特殊待遇，團員攜帶的行李將進行禮遇驗放，人身安檢及護照查驗則派專員進行，一切都在國賓接待室內完成。

捷克訪團訪台，防疫議題備受關注。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此事防疫規模更勝美國部長阿札爾模式，捷克團成員來台前須檢附登機前3天陰性證明，抵台後入住的飯店也設有專用空間，由醫師進駐協助採檢，9月1日也將進行3度採檢，等於來台前後各採檢3次，降低風險。

此外，因應捷克訪問團人數眾多，指揮中心首次加入「防疫醫師隨行」模式，瞭解防護落實情況，如果看到不足則立即與外交部說明，當場改善。

捷克訪團在台期間，將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇等活動。此外，維特齊將在政大和立法院演講，針對自由、民主及台捷經貿合作發表看法。