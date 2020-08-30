警過5關逮南投「大麻自耕農」　破千株市值6億治安史上最大量





▲台中警方破獲台灣治安史上最大大麻案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中警方日前在南投縣鹿谷鄉破案，查獲劉姓男子利用茶農父親的機器，也當起「自耕農」非法種植大麻，自產加工自銷。警方查扣這批共1361株，黑市價格超過6億新台幣，創下台灣治安史上破獲大麻數量最多的紀錄。

綜合報導，台中警方7月破獲一起大麻案，從西屯區賣大麻的「小販」循線追朔至源頭「盤商」，中間連過5關，最終在南投鹿谷找到劉姓「自耕農」，破獲園內共1361株大麻。警方估計以單株乾燥產量300功課計算，批發價每公克800元，劉男可得不法獲利3.2億元，若以零售價每公克1500元計算，市值超過6億元。

警方調查，今年30歲的劉男曾是印尼詐騙集團成員，落網被遣返回台後吃了1年6月的牢飯，出獄後想大賺錢，便在老家南投種起大麻，利用茶農父親的焙茶乾燥機烘乾後銷出。

本月7日，警方查獲787株大麻與種植器具，範圍遍布茶、薑農地與建築物內，之後又查獲劉男落跑前丟棄的574株。檢警追查劉男「事業緣起」，先取得大麻幾株後再利用「扦插法」嫁接分株擴展規模；劉男則表示7月第一批收成後，1個月就賺進150萬元。目前法官已裁定將劉嫌收押偵辦。