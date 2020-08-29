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小客車向後「撸」30米撞倒一排機車　他見監視器嚇傻：無人駕駛

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記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

竹南一間郵局旁停放的一台小轎車，在凌晨間、無人駕駛狀態下，竟自行後退30公尺，直到撞倒一排機車才停止。因適逢農曆七月半，各種靈異話題熱絡，影片也讓觀看者「毛毛的」。不過，辦案經驗豐富的波麗士大人卻表示「一點都不意外」，因地勢高低差，若加上未打P檔、未拉手煞車，的確有可能發生。

▲小客車向後「撸」　撞倒一排機車…他見監視器傻眼：駕駛座沒人。（圖／翻攝竹南大小事）
▲一台無人駕駛的小客車，在七月半凌晨自己倒退，引發網友們討論。（圖／翻攝竹南大小事，下同）

一名網友在臉書社團「竹南大小事」貼出「背涼涼」的七月半靈異事件；一輛停放在斜對街郵局旁的小客車，在凌晨突然向後滑動，滑行了30公尺後推倒一排機車才靜止，原po查看監視器畫面，本以為是駕駛超操作不慎，卻沒想到竟看到駕駛「從外面打開車門坐進去」，貼文網友說「七月份的關係嗎？倒車用無人駕駛模式，找機車kiss，車主再不理不睬的把他的愛車開走，機車好無辜唷！」

轄區竹南警分局表示，屋主的確有將監視器畫面交給員警查看，但表示沒有損失，所以沒有報案，因此警方並未成案，且依交通法規，「無駕駛行為」乃屬意外，非交通事故。

▲小客車向後「撸」　撞倒一排機車…他見監視器傻眼：駕駛座沒人。（圖／翻攝竹南大小事）

▲監視器畫面看到，事發後駕駛才從外面走入。

不過，警方還是用科學角度稍微解釋了一下這一段「七月半無人駕駛」的影片，事發路段雖然看似平緩，但實際上還是有高低差，依畫面中汽車停放於地勢較高的郵局前，若僅打N檔或未拉手剎車就離開，的確可能發生汽車自己像後「撸」的情況，也呼籲汽車駕駛，車輛靜止停放應確實打P檔，並拉好手剎車。

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