苗栗PUB「行刑式槍決」1死3傷　檢警逮暴力團9人...首腦案發後開「對策會議」

記者李忠憲／台中報導

檢警追查今年6月苗栗頭份PUB鬥毆「行刑式槍決」1死3傷案，28日宣布破案！檢警蒐證2個月，掌握涉有重嫌、范姓男子為首的暴力犯罪集團，日前兵分9路逮捕范等9人，依殺人等罪嫌移送法辦。

▲檢警追查苗栗頭份PUB行刑式槍決1死3傷案，逮捕暴力集團首腦范男等9人送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

今年6月某日凌晨，苗栗縣頭份市某PUB有新竹、苗栗兩派人馬談判破裂引發鬥毆槍戰，許姓男子遭人持槍從下巴往後腦方向開槍，子彈貫穿，宛如行刑式槍殺，另有3人輕重傷，事發後雙方一哄而散。警方現場起獲 1 把非制式手槍及數枚彈殼等，但真正的兇槍已遭人帶走，頭份分局報請苗栗地檢署檢察官張家維指揮偵辦，與刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第四隊組成專案小組追查，9日先逮捕涉嫌開槍的黃姓男子等人並送辦。

▲死者許姓男子疑似與人有糾紛，相約前往談判，卻遭對方開槍擊中頭部，當場死亡。（圖／資料照）

▲頭份警方日前將涉嫌開槍殺人的黃姓主嫌，移送地檢署偵辦。（圖／資料照）

專案小組循線拘提傳喚相關涉案對象共16人到案，其中4名嫌疑人遭檢方聲押獲准，經清查過濾案發現場及相關監視器畫面後，發現以范姓男子為首的幫派份子涉有重嫌。范男在案發前先集結小弟到現場，事發時，范男更率眾分持棍棒、槍械與許男等對方互毆開槍，事後再召集小弟回住處商討對策。

檢警也發現，范男為首的暴力集團，在同月初因小弟與許姓男子在頭份經營的越南小吃店有糾紛，竟教唆小弟持棍棒砸店，店家鐵門、裝飾燈、監視器全部毀損，讓店家無法營業。雙方因此有嫌隙，也引發殺機。

▲▼檢警查扣槍枝棍棒的相關證物。（圖／記者李忠憲翻攝）

專案小組經2個月蒐證追查，8月21 日見時機成熟，由檢察官指揮中打與頭份分局共 31 名警力，兵分 9 路，分別前往頭份市等地執行拘提搜索，查獲范姓主嫌及旗下成員共 9 人到案，並查扣非制式手槍、模擬槍、鎮暴槍、子彈、刀械及棍棒等證物。

警方表示，全案經警詢後，依殺人、《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害秩序及毀損等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

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