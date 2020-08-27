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基金龍頭「領航」撤出香港　管理全球6兆美元資產

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港過去一直為亞洲重要的金融中心。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

管理6兆美元資產的全球基金一哥領航（Vanguard）將退出香港市場。該公司指稱，集團已決定逐步停止香港的業務，並有序退出香港ETF市場、強積金（MPF）市場及指數追蹤的集體投資計劃平台，預期需時約6至24個月的時間去執行。

領航發言人表示，「停止香港業務的決定，將會導致大量員工被裁撤，但仍保留少數人繼續在餘下時間為客戶提供服務」；據測算，領航在港ETF及強積金（MPF）涉及資產管理規模（AUM）約220億港元。

▲▼香港,港交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲港交所。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，領航不只計畫退出香港，《彭博》報導稱，領航此次變動將影響香港和日本70個職位，部分職位將遷至上海，因領航將中國視為其亞洲計劃的重點目標；《金融時報》報導則直言，領航計劃把公司的亞洲總部，從香港遷往上海。

對於外界認為領航撤出香港，與港版國安法和香港投資環境改變有關，領航發言人解釋，香港是全球重要的金融中心，仍會是領航的重要資本市場，香港股市仍是領航全球多元化基金的重要組成部分。領航強調，香港的互聯互通渠道，將繼續為集團提供進入A股及中國債券市場的通道。

領航把撤出的原因，歸咎於其香港業務的主要服務對象是機構客戶，並非集團的戰略重點。領航認為，集團鎖定的個人投資者規模不足以支持現有發展，但「若長遠出現變化，不排除未來會恢復香港業務。」

賓州領航投資（The Vanguard Group，也稱先鋒集團），是美國最大的基金管理公司之一、全球第二大資產管理集團，領航投資也是全球最大的共同基金（Mutual Fund）和第二大指數股票型基金（ETF）提供商，在港現有6家ETF上市。

近年起，領航持續深耕中國大陸市場布局，包括今年與阿里巴巴集團旗下螞蟻金服合作，在支付寶推出「幫你投」，提供投資者基金建議。

對於領航撤出，香港積金局在回覆港媒《明報》時表示，當局知悉領航投資香港公司的決定，並已與有購買該公司基金產品的受託人溝通，以確保強積金計劃成員的利益不受影響。

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