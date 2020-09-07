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iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

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▲▼iPhone 12系列設計圖外洩。（圖／翻攝自充電頭網）

▲iPhone 12系列設計圖外洩。（圖／翻攝自充電頭網）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone 12又要有新規格了？綜合陸媒報導指出，Apple將在iPhone 12系列機款當中，採用全新的無線充電解決方案。根據微博爆料指出，iPhone 12系列機款，機背設計了一圈磁鐵，總計36顆，最大充電功率可達15W。

根據外洩的設計圖顯示，這36顆磁鐵採用「NSNS」的磁極交錯排列方式，這也顯示Apple準備用磁吸無線充電方案，且Apple已為這套磁吸無線充電方案申請專利。

事實上，磁吸無線充電技術在Apple產品上並不陌生，如果有配戴Apple Watch，或是有使用Apple Pencil 2的果粉，就知道其充電方式就是磁吸充電；不過要注意的是，上述二者的充電功率較小，而iPhone的無線充電功率會大很多。

不過，為什麼Apple需要在iPhone 12中採用磁吸無線充電方案？事實上，有用過無線充電的使用者就會知道，如果手機擺在無線充電盤上，有時可能會對不準，或者是桌子並不是水平、讓手機偏離無線充電盤，此時就有可能充不到電，或是充電功率不佳的狀況。

如果透過磁吸無線充電的方式，就可以讓iPhone與無線充電盤定位準確，藉此可獲得最佳效率的無線充電狀態。

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