　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果,Apple,蘋果公司。（圖／路透）

▲蘋果正在開發新一代「眼動追踪技術」， 未來將有機會導入Apple Glass中。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果投入開發擴增實境（AR）眼鏡早已不是祕密，據外媒報導，蘋果正在開發新一代「眼動追踪技術」（Eye Tracking）， 未來將有機會導入Apple Glass中。

《AppleInsider》報導，為能追蹤配戴者的目光及注意力集中處，而無需複雜的處理或消耗電池電量，蘋果正在開發一種全新的Apple Glass眼動追蹤系統。舉例來說，若AR設備正在向配戴者展示一本書，則設備應該要知道配戴者何時讀至頁面底部。

蘋果最新專利「使用鏡頭資料進行眼動追踪的方法和設備」中便描述了相關的功能。蘋果表示，頭戴式設備一般包括確定用戶注視方向的眼動追踪系統，此系統包括一個相機，可即時傳輸用戶看到的圖像。

「但是，以足夠的幀率傳輸圖像來實現眼動追踪需要相當大的寬頻網路，且會增加頭戴式設備的功耗，並使設備發熱。」因此，當前的眼動追蹤技術必然會使AR設備的電池續航力下降。

蘋果提出的解決方案是完全放棄相機，並以「光」取而代之。據蘋果說法，設備將以多個光源向用戶的眼睛發射光線，並接收由用戶眼睛反射的光線強度資料，雖然聽起來很不舒服，不過據《Tom's Guide》報導，蘋果的技術勢必會足夠靈敏，用戶甚至不會注意到有光照到眼睛。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／花蓮空軍軍官陳屍租屋處！房東聞臭味..破門嚇傻報警
醫檢查腫瘤「要看下面」噁問：可以放進去？　人妻忍舔乳崩潰錄音
快訊／宜蘭大溪漁港7釣客落海！2人死亡
迪士尼來了！新北歡樂耶誕城　白雪公主等經典人物將現身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

假消息害12人死亡！臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

訊連「U會議」獲科技部採用　視訊舉辦「全球青年線上暑期營」

Galaxy S21 Plus傳有超大電池！　中國3C網洩「三星2夯機」規格

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

女觀眾被放鳥..看《可不可以》當場失戀QQ　電影創佳績「等曹佑寧回來用肉身償還」

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

假消息害12人死亡！臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

華為傳本週四發表「鴻蒙2.0作業系統」　明年推HarmonyOS手機！

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

訊連「U會議」獲科技部採用　視訊舉辦「全球青年線上暑期營」

Galaxy S21 Plus傳有超大電池！　中國3C網洩「三星2夯機」規格

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

曝睡覺癖好被問「要怎嫁人」！　《炮仔聲》吳婉君：不這樣睡會很煎熬

去年來台打冬盟　歲內宏明離開味全拚回日職

7釣客落海2死！他急救同伴海中來回游　目擊者曝：他把冰箱給別人

「火箭少女」前團員通吃2男神！　主動告白徐開騁：我認定你了

瘋狗浪吞殺現場曝光！7釣客落海釀2死、2命危　獨留釣竿在岸上

iPhone 12又有新規格　無線充電結構曝光、最高支援15W

接軌2大會計魔王！保險論壇未見董總　黃天牧批：不知其所以然

【廣編】台海安全情勢觀察　學者：台灣防禦能力+地形足以阻擋共軍

快訊／花蓮空軍軍官「陳屍租屋處」！遺體浮腫...死亡時間逾1天

昆山鼎鑫廠火災　欣興：申請保險理賠、調度產能

3C家電熱門新聞

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

Galaxy S21 Plus傳有超大電池！　中國3C網洩「三星2夯機」規格

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

國外電信商暴雷！　Google Pixel 兩款5G新機傳於 9/25 上市

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12爆延後發表！晶片廠洩玄機

調查機構：新機推出後　二手iPhone 11價恐砍半

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

臉書添「訊息轉發限制」　一次最多只能傳5人

Sony智慧降噪耳機　把旅程升級頭等艙

蘋果秋季 6 樣新品全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

更多熱門

相關新聞

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

根據Canalys的最新報告顯示，蘋果在2020年第2季持續稱霸北美的可穿戴設備市場，年增9％。IDC最近的研究也顯示出蘋果在全球可穿戴設備市場居領先地位。

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

關鍵字：

蘋果Apple Glass眼動追踪技術

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面