蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

▲蘋果正在開發新一代「眼動追踪技術」， 未來將有機會導入Apple Glass中。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果投入開發擴增實境（AR）眼鏡早已不是祕密，據外媒報導，蘋果正在開發新一代「眼動追踪技術」（Eye Tracking）， 未來將有機會導入Apple Glass中。

《AppleInsider》報導，為能追蹤配戴者的目光及注意力集中處，而無需複雜的處理或消耗電池電量，蘋果正在開發一種全新的Apple Glass眼動追蹤系統。舉例來說，若AR設備正在向配戴者展示一本書，則設備應該要知道配戴者何時讀至頁面底部。

蘋果最新專利「使用鏡頭資料進行眼動追踪的方法和設備」中便描述了相關的功能。蘋果表示，頭戴式設備一般包括確定用戶注視方向的眼動追踪系統，此系統包括一個相機，可即時傳輸用戶看到的圖像。

「但是，以足夠的幀率傳輸圖像來實現眼動追踪需要相當大的寬頻網路，且會增加頭戴式設備的功耗，並使設備發熱。」因此，當前的眼動追蹤技術必然會使AR設備的電池續航力下降。

蘋果提出的解決方案是完全放棄相機，並以「光」取而代之。據蘋果說法，設備將以多個光源向用戶的眼睛發射光線，並接收由用戶眼睛反射的光線強度資料，雖然聽起來很不舒服，不過據《Tom's Guide》報導，蘋果的技術勢必會足夠靈敏，用戶甚至不會注意到有光照到眼睛。