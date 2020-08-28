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快訊／館長狂粉親曝「開槍動機」...他喊：沒人指使我！再爆槍枝來源

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▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨遭連開3槍，而犯案的23歲劉姓犯嫌做案前，先是在計程車上埋伏177分鐘，看到館長出來之後，立馬衝到館長身邊連開3槍。據了解，嫌犯辯稱，是因為被自己的偶像「館長」開直播嘲諷，才會策劃攻擊，而他也辯稱，槍枝是朋友寄放在自己這邊的。

據了解， 23歲的劉姓嫌犯目前無業，而他辯稱，槍枝是朋友寄放的。此外，劉嫌之所以會犯下此案，則疑似是因為遭受網友肉搜後，被網友不斷打電話攻擊、騷擾，加上被自己的偶像館長開直播評論嘲諷，才會策劃這起持槍攻擊。

▲▼館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，目前案件為劉嫌一人所為，背後沒有人指使，而犯案後他隨即搭計程車前往派出所，目前警方初步認為較符合「自首」要件，刑責會相較投案還要輕，但仍待檢察官進一步認定。

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