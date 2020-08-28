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19秒連開3槍轟館長！性騷男狂粉「4個月前才犯案」…一次擁3項前科

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記者陳豐德、莊智勝／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前因性騷案與劉姓男狂粉發生糾紛，28日凌晨2時22分，劉男酒後挾怨報復，在計程車上埋伏177分鐘，見到館長出現在林口成吉思汗旗艦館後，立即下車連轟3槍，隨後自行前往林口分局投案。據了解，劉嫌過往也曾犯下刑案，替侯姓女友人出頭痛打其陳姓前男友，一次犯下妨害自由、毀損、傷害等3項前科。

槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲槍擊館長的劉姓男子有3項前科。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，劉嫌日前性騷館長狂摸5分鐘，因而與館長發生糾紛，演變成雙方互告窘境，且事後劉嫌還遭到大批館粉肉搜，為此感到相當不滿。27日晚間23時，劉嫌自內湖搭上計程車前往林口，在成吉思汗健身房前埋伏177分鐘，期間還因喝酒太熱，塞了500元要求小黃運將將冷氣轉強，直到28日凌晨2時22分見到館長現身，劉嫌立即下車朝他連轟3槍，隨後快跑回計程車上，並前往林口分局投案，整段作案過程僅短短19秒。

館長中槍後倒臥在血泊中不斷哀號，還開直播央求網友，「如果我死了，請好好照顧我的家人！」事後館長緊急送往林口長庚急救，初判一槍打中右手臂後貫穿、擊中大腿造成粉碎性骨折，另一槍打中右大腿，彈頭卡在腿中，最後一槍則是擊中右小腿，子彈卡在右腳踝處，雖然暫無生命危險，但傷勢相當嚴重，目前仍在手術治療中。

案發後劉嫌過往的背景也曝光，據調查，劉嫌109年4月2日曾捲入侯姓女友人感情糾紛，侯女與陳姓男友分手後，雙方因租屋、雙B汽車所有權而產生糾紛，當晚侯女竟帶著劉嫌前往三重區租屋處討公道，劉嫌進門後立即圍住陳嫌，並搶走、毀損其手機防止報案，隨後徒手痛毆陳男，造成陳身上多處擦挫傷；劉嫌也因此一次犯下妨害自由、毀損、傷害等3項前科。

如今事隔4個多月，劉嫌再度連開3槍射擊館長，警方偵訊後全案將依殺人未遂罪嫌偵辦，同時也將追查槍枝來源。

▼館長中槍後倒臥在血泊中痛苦哀號。（圖／翻攝館長臉書）

▲▼館長疑似中槍。（圖／翻攝飆漢臉書）

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