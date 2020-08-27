AIT罕見曝光「超珍貴畫面」！　我飛行員在美基地執行任務

▲第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍空中加油機在美國洛克空軍基地執行空中加油任務。（圖／翻攝AIT）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國在台協會（AIT）27日於臉書罕見曝光台美合作重要時刻的照片，包括我國F-16戰機飛行員於美國路克空軍基地執行空中加油任務，此為美國官方首度公開我軍於美國受訓的畫面。

AIT訂定八月為「安全合作月」，這是對台灣和美國的安全合作活動多元性的承認。也透過臉書公開多張台灣從美國採購，用以加強自我防衛能力的戰鬥機。

除了我國空軍於美國路克基地受訓的畫面之外，還有F-16V戰機於嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習，和執行日常任務的畫面。

另外還有1997年4月8日，我國首架F-16A隼式戰鬥機和美軍空中加油機飛越太平洋回到台灣；2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，為台灣海軍陸戰隊增添新戰力；愛國者防空飛彈系統—美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習；等台美軍事合作密切的珍貴照片，一一放上臉書，以展示真切的友誼。

▼愛國者防空飛彈系統—美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習。（圖／翻攝AIT）



▼2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，為台灣海軍陸戰隊增添新戰力。（圖／翻攝AIT）



▼F-16 V在嘉義AFB執行日常任務。（圖／翻攝AIT）



▼F-16V戰機於嘉義空軍基地參加2019年漢光35號演習。（圖／翻攝AIT）



▼1997年4月8日，一架F-16戰隼式戰鬥機和美軍空中加油機飛越太平洋回到台灣。（圖／翻攝AIT臉書）

