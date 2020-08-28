　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍潰瘍性大腸炎惡化「不得不治療」！　日媒解析：病情惡化與壓力有關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍2007年首次請辭首相就是因為潰瘍性大腸炎惡化，外傳當時因新藥研發問世，使得症狀逐漸改善，如今病情再度惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相安倍晉三28日擬請辭，二度以身體因素為由下台，外傳此次潰瘍性大腸炎病情再度惡化，不得不治療。但有鑑於2007年請辭時太過突然，曾讓國人感到困擾，因此這一次在接任人選確定前不會臨時卸任，也不會安排代理首相，持續執行公務。

綜合NHK、日經中文網等日媒報導，安倍早在10多歲就患有潰瘍性大腸炎，到在今年6月的健康檢查之中，身體狀況出現異常，更在本月17日的追加檢查過程之中，確認病情惡化的事實，儘管藥物治療讓狀況有所改善，但未來這一年仍需服藥接受治療。最終，安倍為了避免影響國政，下定決心辭去首相。

潰瘍性大腸炎是大腸黏膜發炎，是一種慢性原因不明的腸道發炎疾病，較常見於年輕人，主要症狀為腹痛、腹瀉、血便、貧血、發燒及體重減輕等，通常治療方式以服藥為主，約莫5%患者因為症狀無法改善選擇手術切除。

一般認為，潰瘍性大腸炎是大腸免疫出現異常，與遺傳、飲食、腸內細菌狀態等因素有關，難以根治，儘管沒有生命危險，但會增加病患上廁所次數，且壓力是病情惡化的原因之一。杏林大學教授久松理一指出，這會讓患者生活品質降低，「堅持積極治療並抑制症狀非常重要。」

►NHK爆料：安倍晉三辭職意圖明確　計畫「任職到新首相出現」！
►8接班安倍人選出爐！「麻生太郎呼聲最高」　岸田文雄秒自薦：我準備好了
►快訊／日本自民黨幹事長：預計9月中旬進行內閣改組

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
影／豆漿店換瓦斯閃燃！2女驚逃　29歲苦命兒燒成焦屍
砸2600萬救網站！工程師狂追加費用　館長3天前才求救：遇到
快訊／颱風「梅莎」生成！持續增胖恐成中颱　北上逼近台
體重可換住宿費！每公斤「現折20元」爽住高檔飯店
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫…高官憂：未來變得未知

譴責中國破壞南海秩序　美國防部長：印太地區寸土不讓

起飛前簡訊通知他「確診」　3防疫人員衝上飛機攔人...全機目睹嚇壞！

安倍潰瘍性大腸炎惡化「不得不治療」！　日媒解析：病情惡化與壓力有關

美國務卿蓬佩奧：美國將從9月20日起恢復對伊朗制裁

川普寶貝千金抗限令演說力挺　伊凡卡：他改變了華盛頓

4天前才破「在任最久」紀錄！安倍從政38年「2度請辭首相」皆因健康惡化

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月…整個胃塞爆安眠藥！

安倍請辭前計畫「任職到新首相出現」！自民黨慌了...急推新任總裁選舉

快訊／共同社：安倍因病無法作出正確政治判斷辭職

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫…高官憂：未來變得未知

譴責中國破壞南海秩序　美國防部長：印太地區寸土不讓

起飛前簡訊通知他「確診」　3防疫人員衝上飛機攔人...全機目睹嚇壞！

安倍潰瘍性大腸炎惡化「不得不治療」！　日媒解析：病情惡化與壓力有關

美國務卿蓬佩奧：美國將從9月20日起恢復對伊朗制裁

川普寶貝千金抗限令演說力挺　伊凡卡：他改變了華盛頓

4天前才破「在任最久」紀錄！安倍從政38年「2度請辭首相」皆因健康惡化

學徒寄宿學習「搞上美豔廚師娘」　悲慘廚師遭下藥3月…整個胃塞爆安眠藥！

安倍請辭前計畫「任職到新首相出現」！自民黨慌了...急推新任總裁選舉

快訊／共同社：安倍因病無法作出正確政治判斷辭職

楊穎超／台灣對於ECFA應有的看法

友人向父母討財產被拒而暴怒！　她傻眼「想絕交」：被寵壞的孩子

他掀貓腿驚見「2粒木瓜奶狂晃」　深V事業線笑翻網：喵界胸器

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫…高官憂：未來變得未知

韓疫情二度爆發⋯醫生又罷工　IU「找到護理師協會」直接捐款

這照片有臭味！妹子搭車撞見「放2週果皮」怒自拍　曝高清腳底板…網吐了

譴責中國破壞南海秩序　美國防部長：印太地區寸土不讓

高雄電影節「國際短片競賽」入圍名單出爐！　87部作品搶130萬獎金

優良農建工程台東林管處榮獲3獎　木育球池、森林彈珠遊戲牆超好玩

21歲男微信被封「衝去公司頂樓跳下」　哥怨：一條人命63萬太少！

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

國際熱門新聞

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

村長跟女秘書啪啪啪 視訊全都錄

「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻

館長凌晨「遭開3槍濺血健身房」　中、法、新加坡搶報導

NHK爆料：安倍晉三辭職意圖明確！「計畫任職到新首相」出現！

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

示威釀槍擊　警：遵守宵禁就沒事

母家中上吊留詭異字條　女兒崩潰

吃媽媽餵的葡萄　小兄弟毒發身亡

全球服役最長航艦　印度「維拉特號」報廢

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

再領先！普丁：俄羅斯9月有「第2款疫苗問世」

中國連射4導彈警告　美國防部強勢回應

即／川普正式接受提名　角逐總統大位

更多熱門

相關新聞

安倍「2度請辭首相」皆因健康惡化

安倍「2度請辭首相」皆因健康惡化

日本首相安倍晉三連續執政近8年，24日成為史上在位最久的首相，未料今（28）日就傳出將因健康因素辭職。安倍任內推出「安倍經濟學」（Abenomics），改變安保政策，挺過311大地震，力圖修憲，也數度陷入醜聞。事實上，他在2006年首度就任首相，但執政僅366天，也因健康欠佳，倉促請辭。

安倍請辭意圖明確！自民黨將推動新任總裁選舉

安倍請辭意圖明確！自民黨將推動新任總裁選舉

安倍因無法作出正確政治判斷辭職

安倍因無法作出正確政治判斷辭職

安倍擬辭首相　無緣修憲心願

安倍擬辭首相　無緣修憲心願

誰接任安倍？「麻生太郎呼聲最高」　岸田文雄秒自薦

誰接任安倍？「麻生太郎呼聲最高」　岸田文雄秒自薦

關鍵字：

潰瘍性大腸炎安倍晉三日本首相日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面