快訊／館長當街遭開3槍　侯友宜：「快速破案」給被害者一個交代

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對館長陳之漢當街遭到槍擊3槍，新北市長侯友宜28日回應，守護新北市民安全他會負起責任，對於案子的發生，會快速破案、釐清事實真相，了解背後原因，給被害者一個交代，市長責無旁貸，將會深刻檢討。

侯友宜表示，他在深夜接到相關訊息，立即要求警方快速破案、釐清真相，也啟動醫療網，跟林口長庚醫院合作，搶救館長。館長目前狀況穩定，希望他一切平安、早日康復，再度重返崗位。

對於治安問題，侯友宜說，雖然沒有辦法讓案件不發生，但案件發生後必須快速破案釐清真相，有效遏止犯罪、預防犯罪，其他案子不能再發生，是最高的方向，他也勉勵警方，繼續努力。

知名網紅館長陳之漢於28日凌晨2時許在自家健身中心門口遭人開三槍，館長右手臂與右大腿、右腳踝中彈。據了解，館長目前手術中，手術前醫師向家屬說明，館長身上有多處彈孔，應為槍擊穿透傷，目前明顯槍傷為右手臂1發槍擊穿透傷，右大腿1槍，右小腿1槍。

酒後的23歲劉姓男子在犯案後自行前往林口警分局文化派出所投案，初步研判犯案動機與先前劉性騷擾館長有關，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，目前已從派出所送往分局複訊。