館長中3槍升天痛吼「形象484破滅了」　PTT文被譙爆！網護航：根本怪物

▲中槍時，館長還冷靜交代遺言！（圖／翻攝飆捍臉書）



網搜小組／劉維榛報導

「不幸我死的話，一定要傳承我的精神...」館長在28日凌晨中彈，直播中，只見他倒地嘶吼，更萌起最壞打算，坦言若真的死了，懇求大家幫照顧妻小與媽媽，引發社會關注。甚至有鄉民發文檢討館長，「這次484形象破滅了？」讓網友看不下去，反開戰「館長中三槍講話不會緊張不會抖，還可以開直播，根本怪物！」

28日凌晨2時許，館長陳之漢在林口健身房被擊中3槍，其中右腿被子彈貫穿粉碎性骨折，逮嫌動機也隨之曝光，據了解，該名劉嫌正是日前因性騷館長而登上媒體版面的男性狂粉，他不滿性騷案曝光後，遭到網友圍剿肉搜，且館長態度不佳，因此才會憤而開槍行兇。

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回到中彈當下，館長要求同行友人開直播，8分鐘影片，可見他痛到吼叫之餘，強忍痛苦神情格外冷靜，更不忘向社會大眾喊話，「不幸我死的話，一定要傳承我的精神...請大家照顧我的老婆小孩，拜託大家」，一直到安全送上救護車前，館長的嚴厲嘶吼聲，不斷傳遍低迷的氣氛中。

PTT上有鄉民還以「館長這次484形象破滅了」為標題討論，他表示，本以為館長這種大隻佬，「對於疼痛會有一定的忍受度」，加上館長又是練健身又練格鬥，認為受傷應該已經是家常便飯。

而直播中看見館長爆痛嘶吼，該名網友想問，「可是沒想到在這次事件人家在幫他處理傷口時，居然哀的那麼大聲，這和平常館長的硬漢形象完全不一樣啊？館長這次是不是給人的形象完全破滅了？」

文章掀起關注，底下網友反轟發文者，「被開槍誰都一樣」、「很強了，一般人早昏了」、「你以為被打中像電影主角叫都不叫？」「你以為大家都藍波？」「巨石強森被搶打到一樣哀哀叫啦」、「水準是多低才能嘴這個」、「粉碎性骨折，你不會去給卡車輾壓看看會不會殺豬哀號」、「怎麼一堆電影看太多，沒正常思考能力的」、「我在醫院遇過中槍進急診的，不是哀號就是靠X靠X」、「你應該被BB槍打到就會哀了」、「中槍加上粉碎性骨折，你痛過就知道...痛到會停止呼吸」、「中三槍講話不會緊張不會抖，還可以開直播，根本怪物」。

▼網友砲成一片！（圖／翻攝PTT）

