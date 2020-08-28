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「館長」遭槍擊　網友湧入侯友宜臉書留言「這種事不能被原諒」

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▲▼「館長」陳之漢中槍後，網友湧入侯友宜臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲「館長」陳之漢中槍後，網友湧入侯友宜臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨2時20分在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭槍擊，有網友聞訊後，紛紛湧入新北市長侯友宜臉書留言，表示，「這種事不能被原諒」。

23歲劉姓男子28日凌晨埋伏在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，近距離槍擊陳之漢；他事後自行前往林口分局投案，坦承自己就是日前騷擾陳之漢的男子。

據了解，有3項前科的劉男因為不滿當時去林口場館時，館長的態度不佳，因此決定開槍；28日深夜他看到館長的座車停在門口，於是躲在遠處埋伏等待，等到館長走出來，再快步跑到門口，近距離在19秒內連開3槍。

對此，有網友聞訊後，紛紛湧入侯友宜臉書，留言表示，「侯友誼市長，不知道您有沒有辦法可以，幫幫館長，查出真相」、「市長，快把槍擊館長的壞人抓起來！好恐怖！」、「您小弟館長被槍擊，請館長的大哥侯大哥您幫忙處理一下，這種事不能被原諒，請務必查清事情源頭，為什麼會發生這種天理不容的事」。

不過有人直言，「侯市長....館長被槍擊...你怎麼看？可以整頓一下治安嗎？」、「新北治安太差了 侯市長是不是要管理一下了」。

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