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炸毀澳洲原住民「4.6萬年神祕洞穴」　礦商高層1億獎金一起炸飛！

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▲礦產公司力拓（Rito Tinto）將澳洲4.6萬年歷史洞穴炸毀。（圖／路透社）

▲礦產公司力拓（Rito Tinto）將澳洲4.6萬年歷史洞穴炸毀。（圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

全球最大礦產公司之一的力拓（Rito Tinto）今年5月為開採鐵礦，竟將澳洲一處擁有4.6萬年歷史的原住民神聖洞穴炸毀，引發輿論撻伐。該遺址位於西澳大利亞洲資源豐富的皮爾巴拉（Pillbara）地區的尤坎峽谷（Juukan Gorge），是澳洲原住民已知最早的聚落遺跡之一，也是當地原住民PKKP族（Puutu Kunti Kurrama and Pinikura People）的神聖洞穴。

根據CNN報導指出，在現場發現了將近7000件文物，其中包括磨石、磨成工具的骨頭和4000年歷史的辮狀頭髮。另外，澳洲廣播公司報導提到，力拓集團從這次炸毀洞穴後，從中獲得額外的800萬噸高級鐵礦石，估計當時價值高達1.35億美元（約新台幣40.5億元）。

對此，力拓鐵礦業務負責人克里斯.索爾茲柏里（Chris Salisbury）發布聲明表示「我們為造成的苦難感到抱歉，並將繼續與庫德爾工人黨繼續合作，以了解事件發生的經過，做為緊急事項的應變，我們正審核峽谷其他地點的計畫。」

聯邦土著事務部長肯.懷亞特（Ken Wyatt）推特發文提到，「西澳大利亞政府需要確保其立法和批准程序能夠保護我們的土著文化遺產，但很明顯的在這種情況下，立法失敗了。」他認為「不應該發生破壞」甚至不可再發生這一點非常重要。

另外，前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）在推特發文表示，力拓集團的傲慢自大搶劫了所有澳大利亞人，尤坎峽谷的避難所比巨石陣大9倍、比羅馬競技場大23倍、比馬丘比丘大75倍。

近日力拓也宣布內部懲處，執行長賈克（Jean-Sebastien Jacques）、鐵礦業務負責人、企業關係負責人等，將被分別沒收350萬美元、79萬2000美元和68萬7000美元，但三人皆保住其職位。

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