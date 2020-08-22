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「健康，是最大的財富！」管理師Maggie以經歷結合專業　鼓勵從預防做起

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▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲（圖／艾葳精品婚紗）

「健康，是最大的財富。」隨著世代更迭，對這句話的體悟便會越來越深，明白健康的身體，是追求理想人生的必備籌碼。因應國人對健康意識的抬頭，各類專業人士紛紛站出檯面，渴望盡一己之力傳達正確知識，幫助大眾守護健康。

除了我們熟悉的醫師、營養師、教授之外，近幾年也有「健康管理師」，為我們超前健康佈局。透過自然醫學的專業分享，宣導「預防」的機制和觀念，而大方開朗、笑臉迎人的 Maggie，就是這樣的角色！

20 年的精華累積，奠定健康領域的基礎

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲Maggie 認為，能幫助大家找回健康，進而散發美麗，是非常有成就感的一件事。（圖／艾葳精品婚紗）

時間回到 20 年前，當時 Maggie 正懷著第三胎，恰逢轉職和養胎計劃，因緣際會進入廣和月子餐，與有國寶女中醫之稱的莊淑旂博士傳人一起推廣月子料理，從此正式踏入健康產業的領域。

累積一定的底子後，Maggie 先後到東森購物和各大保健品牌，擔任品牌銷售企劃和產品推廣顧問，期間不斷學習、吸引健康保健、營養成分等多方面的相關知識，發覺自己不僅對此產業有濃厚的興趣，也很樂於將自身所學的知識和專業分享給身旁的親朋好友。經過了 10 幾年的歷練，Maggie 於 2014 年考取美國健康管理師證照，隔年亦考上中國二級公共營養師，一步一腳印悉心耕耘。

站在輔助與預防的角度，全方位整合身心健康

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲「預防勝於治療」，是身為健康管理師的 Maggie 最想傳述給大眾的觀念。（圖／艾葳精品婚紗）

然而，目前普遍大眾對「健康管理師」的身分仍感到十分陌生，甚至用半信半疑的態度加以解讀；Maggie 坦言，由於健康管理師在台灣尚未證照化，初期推廣確實度過了一段陣痛期，面對消費者的質疑，也曾經有想要放棄的念頭。所幸，近年來國人對健康日趨重視，加上 2020 年新冠肺炎的衝擊，大家默默有了自我健康管理、預防勝於治療的觀念。

Maggie 強調，健康管理師就像一個輔助的角色。打個比方來說，針對亞健康族群提供適切的飲食、生活調整，配合營養品的補充建議，以降低用藥、開刀的風險；或是協助更年期婦女時，規劃三餐飲食調配、挑選能維持荷爾蒙的保健品，讓她們保持健康與舒適，預防衍生疾病的產生。透過健康管理師的「管理」，不僅能守護個人的健康，無形中也會減少健保的成本，對社會亦有相對的貢獻。

以女人為出發點，藉由不同的身分結合專業

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲同時身兼三個孩子的母親、妻子、女兒、職業婦女，Maggie 深知現代女性的為難，便更想站出來幫助辛苦的女人們。（圖／艾葳精品婚紗）

除了健康管理師之外，Maggie 同時也具備營養師和心理諮商師的身分，她認為這種多重的角色切換，某部分來講跟現代女性非常類似，沒有特別喜歡哪種樣子，只希望能將核心設定好，在不同的身分裡游刃有餘地穿梭，詮釋出專屬個人的獨特樣貌。

有趣的是，Maggie 對 TA 的設定，亦是先以女性市場為主，將自己當作範例，希望藉由個人的人生經歷與身心理的健康變化，讓女性能有先把自己照顧好、再來照顧身邊之人的概念，如此一來，便將個人特質與專業巧妙地做結合，自然能引起同溫層者的共鳴。

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲Maggie 強調，生心理是會互相影響的，藉由自身專業，傳述正確的生活習慣、飲食法則，達到預防醫學的期望。（圖／艾葳精品婚紗）

至於如何將身分整合、融合專業，Maggie 覺得只要以健康管理師為核心，其餘的面向便能很清楚地產生連結。例如，某些心理病症可能是生理疾病所造成的，經由醫師的診斷後，營養師能提供優良的飲食計畫、心理諮商師能排解患者情緒的糾結，健康管理師則是站在統籌的角度，用科學化的方式維護身心靈的健全，這就是整合醫學的概念與意義。

我們可以不完美，但是可以玩美

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲透過講座分享的方式，Maggie 希望能帶動更多人對健康管理師的認識，一起守護健康。（圖／艾葳精品婚紗）

目前，Maggie 已建立固定的客群，並定期於個人粉專 PO 文、直播、拍攝影片與粉絲互動，另一方面也加入美國自然醫學協會，擔任教育委員的專職角色，將所學的知識傳承給下一代的健康管理師，偶爾也會當起學生，吸取不同領域者的專業分享，而這些豐富的課程，也讓 Maggie 總有源源不絕的「學習力」，得以精進自我。

此外，Maggie 也運用過去在保健業堆疊的歷練，時常與優良品牌合作行銷推廣，以健康管理師的觀點，向消費者介紹保健食品的成分以及食用方式；另一方面，Maggie 近期更考取了國際芳療師的證照，未來計畫把「氣味」融入服務範疇，為專業領域開啟不同的可能性，強調健康的追求是不受時間和場地限制，只要有心，人人都能做到！

▲健康管理師Maggie。（圖／女子學）

▲將女性為起點，Maggie 希望用微薄的力量，讓忙碌的女性擁有健康自信。（圖／艾葳精品婚紗）

Maggie 感性地說，人生中會碰到很多事，有時快樂驚喜、有時會撞得鼻青臉腫，尤其身為蠟燭兩頭燒的女性，更能感同身受。她鼓勵只要有喜歡的事情，就要勇敢去追求，也感謝家人的支持讓她能走到今天，雖然我們都不「完美」，但面對人生都可以「玩美」！

延伸閱讀：

最高人氣高敏敏營養師勇敢做自己：「實踐自我理想，也是作為孩子榜樣的一種表現」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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