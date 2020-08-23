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女性CEO聚首「剛柔並濟大未來」論壇！成立「女董學院」培育下一代

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▲台灣唯一女性CEO盛會。（圖／女子學）

▲（圖／share99）

後疫情時代讓全球面臨莫大挑戰，在瞬息萬變的局勢中，女性領導者儼然成為溫柔而堅定的力量。台灣女董事協會繼去年首度舉辦年度論壇獲得廣大迴響，今年擴大舉辦「剛柔並濟大未來」論壇，從世代融合觀點出發，邀請跨產業傑出女性企業家展開對談，分享如何在翻轉的趨勢中，帶領市值百億的企業，以創新思維掌握先機。活動邀請經濟部長王美花、台北市長柯文哲以及和碩集團董事長童子賢，出席這場難得盛會。

▲台灣唯一女性CEO盛會。（圖／女子學）

▲台灣女董事協會集結上市櫃女企業家，舉辦 2019 剛柔並濟大未來論壇。（圖／share99）

由台灣女董事協會（Taiwan Women on Boards Association，簡稱 WOB.tw）所舉辦的「剛柔並濟大未來」論壇，將於 9 月 4 日在台北香格里拉遠東飯店重磅登場。這次論壇除了參與人數預估再創新高，亦是台灣首次發布「國內上市櫃公司－女性領導者分布概況白皮書」，歷時一年調查，將完整展現台灣女力領導新輪廓。而論壇上的另一項矚目焦點，則是協會將正式宣布成立全台唯一的「女董學院」，透過女性領導者專業計畫，培育並激發下一代女性 CEO 的獨特潛力，鼓勵更多女性進入決策圈，期盼為台灣企業注入多元文化與競爭力。

▲台灣唯一女性CEO盛會。（圖／女子學）

▲台灣女董事協會透過每年的論壇，邀請業界女性領導者領銜分享，提供創新、剛柔並濟的思維。（圖／share99）

全球上市公司出現越來越多的女性 CEO，讓女性參與企業決策對全球產業發展的影響備受關注；反觀台灣企業決策階層內的女性領導者，被聽見的聲音仍顯不足。台灣女董事協會理事長蔡玉玲表示，協會自 2018 年 4 月 16 日成立至今，結合製造、金融、醫療、零售、媒體、電商…等逾 17 個領域、超過 50 名國內外上市櫃企業女性領導者，以視野高度表達對社會的關注。今年擴大舉辦第二屆「剛柔並濟大未來」論壇，以世代融合觀點出發，希望透過更多不同世代、不同產業的女性 CEO 加入參與，不只要加速培育下一代女性企業領導人，更要運用創新思維，在充滿變數的後疫情時代中，開創嶄新格局。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

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