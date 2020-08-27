綠光《人間條件六》燒毀佈景全新亮相！吳念真吐露：再也寫不出這台詞

▲綠光劇團《人間條件六》燒毀佈景全新重製首度亮相！（圖／綠光劇團提供）



記者林育綾／台北報導

綠光劇團《人間條件六》睽違多年重演！導演吳念真提到，原本想在2020年大選後開演，希望「兩代和解」的劇情能帶給觀眾溫暖，不料遇上疫情，6月又碰上排練場大火，28年心血及佈景道具全數燒毀，團隊重新站起來趕工重製後，如今新佈景首度曝光亮相。他也透露劇中有些激烈的台詞「現在可能已經寫不出了來了」。

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▲《人間條件六》是過去收回最多問券的戲，說出青壯年與兩代之間的心聲。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件六》描述一名42歲的兒子長期照顧生病父親，許多情節介於現實與夢境之間，整齣戲也有不同年齡，老老少少的演員。吳念真透露，《人間條件六》是過去收回最多問券的戲，填券者年紀大約在30歲至40歲左右，很多人看完會說，「覺得像是被理解了」。

原訂舞台劇將在年初總統大選結束後開演，希望藉由這齣兩代和解的戲帶給觀眾溫暖，不料遇上疫情，根本無法演出，緊接6月又碰上排練場大火，許多價值千百萬的燈光、道具全數燒毀。劇團在3個月內快馬加鞭籌錢，排除萬難重新趕製一套佈景道具，2回合共花費近千萬，正式宣告《人間條件六》重新再出發。

▲其中一段兒子與老父親「情緒激烈」的對白，吳念真透露自己現在可能寫不出來了。（圖／綠光劇團提供）



▲許多情節介於現實與夢境之間。（圖／綠光劇團提供）

其中一段兒子與老父親「情緒激烈」的對白，是兒子在長年照顧父親疲憊不堪後，在長久昏迷不醒的爸爸病床前吶喊「爸⋯你⋯⋯怎麼不快死啊！」這段戲也讓不少觀眾紅了眼眶。吳念真說，這段激烈的對白，現在自己可能寫不出來了，還笑說為了不要給下一代困擾，最近跟柯一正導演都在練深蹲、重訓。

▲票全數賣完，吳念真也感動「這對劇團來說，真的是很大的鼓舞！」（圖／綠光劇團提供）

此次《人間條件六》重返國家戲劇院演出，對劇團而言意義重大，緊接也於全台各地巡迴。當時在兩廳院開賣後，4場次迅速在24小時內賣完，讓吳念真也感動「這對劇團來說，真的是很大的鼓舞！」

目前劇團有貸款周轉，其餘也會靠演出繼續努力，他說，收入多少是其次，但能夠演出大家都很振奮，而老人家們要做的事就是「千萬不能讓團體倒掉！」

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