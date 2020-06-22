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半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看

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▲▼半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看（圖／綠光劇團提供）

▲半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

凱達格蘭大道將重現50年前北投風華！文化總會與總統府將於端午連假期間舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」，特別邀請綠光劇團於25日端午節當天，在凱達格蘭大道演出端午限定版的《再會吧 北投》音樂會，帶大家重溫半世紀前的北投。

《再會吧 北投》由「全台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真擔任編劇導演，民謠大師陳明章擔綱音樂總監，以多首膾炙人口的經典歌曲，述說戰後50年代北投的興衰。

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▲▼半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看（圖／綠光劇團提供）

▲《再會吧 北投》以多首膾炙人口的經典歌曲，述說戰後50年代北投的興衰。（圖／綠光劇團提供）

25日當天的活動由唐美雲歌仔戲團《天官賜福慶端午》開場，文化總會發言人暨媒體部主任湯佩儀表示，過去半年因為疫情，大家比較沒有機會接觸藝術表演，但文化是形塑一個國家的重要元素，因此疫情穩定後，讓文化重回大家的生活。

因此文總特別邀請榮登去年國內最賣座戲劇類表演節目的綠光劇團《再會吧 北投》，讓大家能夠在戶外欣賞國際水準的音樂會。而這個音樂會的內容是要告訴大家，不管生活再怎麼辛苦，只要努力追求自己的幸福，一定會有苦盡甘來的那一天，這樣的寓意也很符合現在的台灣，希望可以藉此鼓舞台灣人的心。

▲▼半世紀前北投重現凱道！吳念真編導限定版《再會吧 北投》端午免費看（圖／綠光劇團提供）

▲《再會吧 北投》將在凱達格蘭大道演出端午限定版。（圖／綠光劇團提供）

《再會吧 北投》演員陣容堅強，包含陳明章、于子育、王彩樺、陳竹昇、林雨宣、方宥心、楊大正、呂名堯等，橫跨老中青三代，她相信不管是什麼年齡層的人，都可以在這場音樂會中找到不同世代間的共鳴。

這次的演出也是要向防疫英雄致敬，湯佩儀強調，其實每個人都是防疫國家隊，無論是在第一線打拼的防疫人員，或是配合防疫政策，在能力範圍內做好自身防疫的每一位國民，都是台灣防疫的功臣，所以希望大家在端午節晚上，都來凱道欣賞這場美好的音樂會。另外為落實「防疫新生活」規定，音樂會現場將採實聯制，也呼籲民眾配戴口罩。

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