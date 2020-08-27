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萬人血清調查證實「彰化是安全的」　還有下階段？王惠美：願意配合

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記者唐詠絮／彰化報導

全國矚目的彰化萬人血清調查期中報告27日出爐，最有可能感染的4841人當中，陽性率僅有萬分之八點三，顯示彰化是安全的，縣長王惠美之前對外強調「會負責任到底」，下午她受訪時表示，政風調查第一階段是沒有缺失的，是否會繼續進行期末報告，只要學術界願意做的話，縣府會全力配合。

▲彰化縣長王惠美受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

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王惠美指出，「大家回歸專業，在台大今天早上報告我相信大家都知道彰化是非常安全的，所以在這邊也歡迎大家來彰化玩，這是第一點，那第二點我們也在3月的時候超前部署，也增購了3萬3千劑的肺炎鏈球菌疫苗，呼籲鄉親10月5日開始，我們來打流感疫苗，也請一併把肺炎鏈球菌疫苗注射，讓我們的健康能夠更好，謝謝大家這段時間以來的辛苦，大家辛苦了。」

王惠美表示，「今天教授他們都講得很清楚，最主要就是希望透過這樣的一個檢驗來做相關的學術研究，所以說計畫還持續的話，彰化縣政府絕對全力配合。」

彰化衛生局因為進行無確診自美返台少年確診，被指揮中心認為採檢流程不符合SOP，下令政風單位徹查，萬一因檢疫懈怠，導致疫情破口，王惠美也說「一定會負責到底」，如今政風單位第一階段調查後是沒有缺失的，第二階段還需等待結果出爐，王惠美回應，「第二階段我們還在靜候調查。第二階段只要學術界願意做的話，彰化縣政府會全力配合。」

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