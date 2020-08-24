政風調查還需5天！彰化衛生局「留校察看」　縣府4字回應

▲彰化衛生局長葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局採檢無症狀少年確診惹議，引發軒然大波，上午指揮中心召開記者會，針對啟動政風調查，發言人莊人祥表示第一階段「就醫流程」是否得當已經調查結束，第二階段才要針對衛生局執行面是否有疏漏，仍需靜待5天，消息傳回地方，彰化縣政府也立即以「靜候調查」4字回應。

莊人祥說明，目前政風處完成第一階段調查，第一階段主要是針對民眾在接到這個訊息時，民眾的一些反應跟過程，了解後續怎麼就醫的，還有通報系統是不是有需要做修正的部分等內容都在第一階段報告裡。另外，有關第二階段的調查部分，是針對衛生局執行方面調查。莊人祥表示，第二階段還需要5天，至於是不是針對第一階段先做報告，指揮官則會看當時機再跟外界說明。

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彰化縣衛生局長葉彥伯雖然外出，洽公大廳一大早擠滿加油的盆花，有許多民眾得知今天政風調查報告要出爐，也守在電視旁觀看結過，沒想到得到的卻是還需靜待5天才會有完整的結論，還要衛生局「留校察看」5天，現在就盼中央真的不要懲處，中央和地方同心防疫，共同捍衛台灣人的健康。

莊人祥今天沒有說明整個調查真相，只有點出第二階段將針對衛生局5天調查，縣府則表示，也只能「靜待調查」。

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