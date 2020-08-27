回郵索取李永然律師之《讓修行圓滿工作與生活手冊》

▲國內知名律師李永然認為，人類應當節制物欲，透過修行友善環境，讓此一娑婆世界能真正永續。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

近年來，天災、人禍不斷，不僅地震頻傳，海嘯、颶風、颱風不斷，甚至森林大火延燒，造成生命傷亡、房屋倒塌。再加上非洲豬瘟、中東呼吸症候群冠狀病毒、禽流感等造成人類致病，甚至喪命。其中，2020年（庚子年）最令全球震撼的就是「新型冠狀肺炎」的發生。

面對此一疫情，各國有的採取「封境」，也有在國境內採取「封城」，導致對全球經濟嚴重衝擊，勞工面臨失業、企業瀕臨倒閉等；另一方面似乎反而讓地球有一個生養休息的機會。

國內知名律師李永然認為，值此時刻，人類應當對於在數十年來，為了滿足「欲望」，不斷地進行各項開發，破壞環境進行反省。人類應當節制「物欲」，友善「環境」，讓此一娑婆世界能真正永續。人類應從自私自利，紙醉金迷中覺醒，切勿再揮霍地球資源，迷失良心道德；應努力修行，積功累德，行善止惡，回歸自然。

現在這一「共業」已經形成，在這天災人禍不斷的時代，可謂是「大清算」，唯有各自努力修行，「在共業中修別業」，方得以使自己得以保全。透過修行，使自己回復「覺性」，且有「智慧」，在身、口、意方面不違犯，力行十善，止十惡。

修行，是為了讓自己能夠真正明白生命的真諦，看清事物的本來面目，進而讓自已能獲得平靜，而能「離苦得樂」，且此「樂」是「常樂」，而不只是世俗中的「短暫快樂」。

《讓修行圓滿工作與生活手冊》以新聞中的實際案例為基礎，由李永然律師就法律層面分析，再加上明毓法師以佛法來詮釋，說明修行的重要性。透過修行，才能圓滿工作與生活，才能帶動整個社會朝向善的正能量邁進；發揮此正能量，消彌可能發生的天災人禍，讓社會充滿活力與希望。

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