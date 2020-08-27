影／桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危　肇事司機：撞到人也不願意...家屬PO網怒譙

記者沈繼昌／桃園報導

一輛桃園客運25日晚間行經桃園區鬧區時疑似闖紅燈，撞倒正徒步穿越人行道的吳姓婦人，吳婦被送醫急救後陷入昏迷，肇事司機在偵訊時表達歉意，但還說「撞到人自己也不願意…」引發家屬不滿，上網痛斥肇事司機素質低劣，不要以為抱怨就沒事；桃園警分局指出，徐姓司機經酒測後酒測值為零，目前已調閱監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園客運徐姓司機25日晚間行經桃園區中正、南平路口處，疑似闖紅燈撞飛正穿越馬路的吳姓婦人導致命危住院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運徐姓司機25日晚間行經桃園區中正、南平路口處，疑闖紅燈撞飛婦人，員警在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，62歲的桃園客運徐姓司機，前晚7時28分開車行經桃園區中正路與南平路口處時疑闖紅燈強行通過，撞傷了正徒步通人行道的50歲吳姓婦人，吳婦被撞飛後倒地昏迷，員警到場後將吳婦送醫急救，目前仍住院治療中。

▲桃園客運徐姓司機25日晚間行經桃園區中正、南平路口處，疑闖紅燈撞飛婦人，消防人員將傷者送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳婦家人事後上網怒斥：「桃園客運司機將行人撞到命危，還說『撞到人也不願意』，難道行人就願意被你撞嗎？不要以為一句道歉就能了事」，質疑司機公然說謊，痛批桃客司機素質低劣。

桃園警分局表示，徐姓客運司機沿中正路往蘆竹方向行駛，行經南平路時疑似闖越紅燈撞上吳姓婦人倒地受傷，經酒測後徐男並無酒精反應，警方已調閱監視畫面釐清肇事責任，也呼籲駕駛人行經路口應遵守號誌規定。

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