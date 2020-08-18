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19歲準男大生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪

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記者柯沛辰／綜合報導

北部19歲鄧姓準男大生2018年騎車行經樹林，被一輛轎車闖紅燈撞死。原來，葉男與吳男早前發生行車糾紛，在大馬路上一路競逐闖紅燈，不料意外波及鄧男。新北地院審理後，認定是「一般超速」，非飆車競速或危險駕駛，依過失致死判決葉男10個月、緩刑3年免關，吳男無罪。檢方不服上訴，遭高院駁回，讓死者父親很痛心。

當時鄧姓死者剛考上大學，是一名準大學生，臉書上都是與女友的甜蜜合照，可見兩人經常到處旅遊、玩耍，青春洋溢，準備迎接大好人生。可是如今再回首，這些都是親友訴之不盡的痛。

▲▼19歲準大學生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪。（圖／東森新聞）

▲19歲鄧姓男子剛考上大學，臉書上都是與女友的合照，不料卻遭闖紅燈轎車撞死。（圖／東森新聞）

死者父親氣憤表示，「我覺得這個判決不公平，可是我知道對方請的律師是大法官退休的，競速這一條，我希望法官能好好仔細去研究那些（車禍）影片，他（葉男）確實…隨便一個人看也知道他們兩個是在追車阿！」

2018年9月3日凌晨，葉男載妻子返家，途中遭吳姓駕駛未打方向燈插入前方，當場飆粗口，欲加速超車，怎料吳男不讓，雙方便在大馬路上一路馳騁，嚇得葉妻一度尖叫「放慢行車速度！」兩車奔馳一段路後，葉男超過吳男，但較量未落幕，2人依舊超速行進，甚至闖越紅燈。

當時19歲鄧姓死者騎車行經新北市樹林區中正路與保安街三段交叉口，依綠燈號誌直行，不料卻被葉男闖紅燈撞飛，傷重不治。事後，葉男、吳男2人被依過失致死罪送辦。但葉男出庭時辯稱，他跟吳男素不相識，是深夜下班急著返家，以便一早送子女上學，無與他人競速之意。

▲▼19歲準大學生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪。（圖／東森新聞）

▲鄧男綠燈直行，路口監視器拍下最後身影。（圖／東森新聞）

吳男也辯稱，他完全不知葉男有爆粗口，沒有心生不快、血氣方剛或與人競速的想法，只是為了早點載妻子回家休息。至於闖紅燈，是當時吃了感冒藥精神不好，一時沒看清楚才違規闖越。

新北地院認為，葉男駕車超越吳男後，吳男未再超車，縱使兩車速度高於限速，也只能說是「一般超速」，不僅未達「飆車」程度，也沒有檢方所指「一前一後、忽左忽右併排競速行駛、任意違規超車變換占據道路車道」情形，難認2人有競速行為。

不過，死者父親難以接受，「紅燈已經很久了，他（葉男）闖過去，後面那輛跟著闖，那不是兩人在競速那是什麼？我希望公共危險罪這一條能成立，因為他不是過失致死而已，他這個等於是謀殺，他知道競速有可能…闖紅燈可能造成一些意外。」

▲▼19歲準大學生遭撞亡！父親悲控「他們闖紅燈競速」　2人免關、無罪。（圖／東森新聞）

▲昔日合照，如今只剩一人，讓親友備感痛心。（圖／東森新聞）

新北地院認為，沒有積極證據證明2人競速，也難證明吳男「闖紅燈」與本案死亡有因果關係，因此判決吳男無罪。至於葉男，考量無前科，與死者父母和解、支付調解金，深具悔意，予以緩刑免關。但檢方認為刑事責任過輕，以2人危險駕駛為由，提起上訴。

高院7月28日指出，2人確實超速闖紅燈，但無其他積極證據證明2人確有妨害公眾往來因而致人於死之犯行，加上全程僅超車一次，並無任意變換車道等危險駕駛行為，可見2人是因為深夜車少超速，而未注意車前狀況，非危險駕駛，因此認定原審判決合理，維持原判，駁回上訴。

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