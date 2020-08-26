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應變小組二級開設因應南部豪雨　蘇貞昌指示陳其邁：儘速排除道路淹水

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▲▼因應南部豪雨，行政院長蘇貞昌下令應變小組需靈活應變並給予地方協助。（圖／行政院提供）

▲因應南部豪雨，行政院長蘇貞昌下令應變小組需靈活應變並給予地方協助。（圖／行政院提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

受到西南風增強影響，南台灣部分地區出現豪雨情形，行政院長蘇貞昌26日下午視察經濟部水災緊急應變小組，並與台南市、高雄市及屏東縣相關單位視訊連線，指示相關同仁就各種狀況提早預判及因應，並與地方保持密切溝通，讓傷害減到最低。蘇貞昌也特別致電高雄市長陳其邁，要求儘速排除市區道路淹水狀況。

蘇貞昌指出，為防範急降雨及災損，以及預防未來可能的急降雨，目前經濟部應變小組二級開設，感謝經濟部王美花部長迅速判斷，也慰勉相關同仁辛勞。蘇貞昌要求，同仁有責任在身，應密切注意，充分掌握第一時間的相關資訊，各式準備、物料、配備等也應到位。

蘇貞昌表示，感謝經濟部水利署平日所做的相關建設，例如滯洪池等設施在第一時間發揮功能。平日因應急降雨及急速天候變化的各種因應措施，應列為參考經驗，並作為研判及復建的資料。他強調，天氣隨時有各種變化，所有同仁務必盡心盡力、善盡職責，與地方政府保持溝通順暢，並且給予地方協助，以減少人民損失，讓傷害減到最低。

隨後，蘇貞也致電正在外視察道路積淹水災情的高雄市長陳其邁，並指示應儘速排除市區道路積淹水情形，注意交通安全維護管理，注意北高雄的農損狀況。

受到西南風增強影響，南部26日出現驚人雨勢，其中高雄更達大豪雨等級。氣象局表示，明至周五清晨，南部不排除再有豪雨等級以上降雨，午後全台各地及山區也有局部大雨發生機率。另外，菲律賓東方海面熱帶低壓持續發展，不排除有成颱可能，周日至下周一靠近台灣時，東半部、基隆北海岸轉為有雨天氣。

▲▼因應南部豪雨，行政院長蘇貞昌下令應變小組需靈活應變並給予地方協助。（圖／行政院提供）

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