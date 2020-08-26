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台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成

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記者柯沛辰／綜合報導

台中一名陳姓男子今年3月騎車行經樂業路，遇到一名女騎士與休旅碰撞。當時他被零件噴到，重心不穩自摔，但未撞到任何人車。不料休旅車主與女騎士調解後，竟以「未保持安全距離」為由，要求他負擔3成賠償，反觀女騎士沒有任何責任，也不用賠償，讓他直呼實在太扯。

今年3月1日晚間6點多，陳男騎車在路上，結果一名女騎士突然從後超車，卻在路口撞上轉彎的休旅車，害他撞到噴出的車殼，當場重心不穩自摔。如今5個月過去了，休旅車的保險公司主張，陳男應賠償3成費用，讓他一頭霧水。

▲▼台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成。（圖／爆料公社）

▲女騎士超車後，立刻與前方轉彎休旅車發生車禍。（圖／爆料公社）

陳先生在臉書「爆料公社」發文指出，休旅車主和女騎士民事調解後，對方保險公司將矛頭指向他，認定是他沒有保持安全距離，結論是汽車肇責七成，他三成，超車撞到的女騎士完全沒責任，「女騎士超我車，還說我未保持安全距離，這什麼鬼理由...」

陳先生認為，自己沒有撞到車還自摔，卻要負賠償責任，打電話詢問警方，但警員卻回答「不然你花3000元去做車禍鑑定」。目前陳先生考慮花錢做鑑定，但他也忍不住抱怨，實在好倒楣。

▲▼台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成。（圖／爆料公社）

▲女騎士的車殼碎裂噴飛，導致陳男遭擊中自摔。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「保險公司隨便抓人扛，這結論好扯」、「還好有影片自保」、「調解說的都幹話，送鑑定等結果出來再說」、「女騎士根本自殺，而且汽車未禮讓直行，連方向燈都沒打」、「哇！今天才知道，如果以後有人超車，我必須急剎讓出安全車距」。

資深律師林瓊嘉表示，如果三車全撞在一起，陳先生可能有責任，但如果陳先生自摔、沒有碰到任何人車，是前方2車自己碰撞，那陳先生不僅沒有責任，甚至可以向前方2位車主求償。

▲▼台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成。（圖／爆料公社）

▲休旅車車損。（圖／爆料公社）

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