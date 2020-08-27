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iOS 14 的8大隱藏新功能一次看懂！　更炫的新輔助手勢「Back Tap」登場

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▲iOS 14,WWDC。（圖／截自YouTube／Apple）

▲iOS 14 新增許多實用的新功能。（圖／截自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果秋季將推出的 iOS 14 可以說是萬眾矚目，除了許多顯而易見的功能之外，還有哪些隱藏功能呢？外媒《MacRumors》釋出一段影片，搶先來場 iOS 14 的操作教學。

聲音識別

聲音識別是一項有用的輔助功能，可以為人們收聽周圍環境的一些警示聲。啟用後「聲音識別」後，iPhone 可以收聽水聲、火警、狗叫、嬰兒哭泣、大喊、喇叭、門鈴等日常生活中需要注意的聲音。

當 ‌iPhone ‌檢測到其中一種聲音時，它便會發送警報通知，聲音識別功能相當準確，對於需要收聽聲音協助的人們相當有幫助。不過，開啟聲音識別後，‌iPhone ‌將無法收聽「Hey‌Siri」的指令。

YouTube 的 4K 影片

‌iOS 14‌ 可以在‌ iPhone‌、iPad 和 Apple TV 上觀看 4K YouTube 影片，‌iPhone 和 iPad 沒有4K顯示器，但提供高於以前1080p解析度的限制。

‌iPhone 和 iPad 可以觀看1440p HDR或2160p HDR的影片，而 ‌Apple TV 支援完整的4K影片，可以透過設定來選擇觀看的畫質。

私人 WiFi 地址

‌iOS 14 連接到 WiFi 時，可以點擊網路設定，並確保已打開私人地址。私人地址是一項隱私功能，有助於防止其他WiFi 跟踪您的 iPhone。此功能在預設情況下處於啟用狀態，若用戶經常開放 WiFi 資源，這個功能就特別有用。

透過設定中的 WiFi，然後點擊已連接或想要連接的 WiFi 旁邊的 ⓘ，進入「私人地址」，確保已開啟。

自拍鏡像功能

當用戶用 iPhone ‌自拍時，它會翻轉圖像，與預覽中顯示的鏡像相反。在 iOS 14 中，用戶可以透過設定裡的「相機」，切換成鏡前相機模式來強制相機拍出鏡像自拍。

FaceTime 眼神交流（Eye Contact）

我們在使用視訊通話時，看著螢幕中的對方時，會顯得自己的眼神好像沒有看著鏡頭，這項新功能可以讓人在面對螢幕時，看起來就像是在看著對方。

Eye Contact 透過改變對焦位置，來建立自然的眼神交流，讓人有與面對面進行聊天時一樣的感覺。

照片放大

‌iOS 14 可以進一步放大照片，若用戶有想要拉近查看的細節，可以拉得比以往更大。

Back Tap

Back Tap 是一項新的輔助手勢功能，用戶可以透過在 ‌iPhone‌ 背面雙擊或三次單擊來執行特定操作。當然，這些特定操作都可以透過設定中來改變，可以做更改音量、叫出Siri、螢幕截圖等功能。

隱藏相冊

iPhone 可以隱藏相簿中的一些照片，然而這些被隱藏的照片還是歸類在一個「隱藏」的相簿中，事實上並沒有多大的隱藏效果。

iOS 14 可以透過設定中的「照片」，裡面會出現一個將「隱藏相簿」隱藏起來的功能，這樣一來，照片就可以真的被隱藏了。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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