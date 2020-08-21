比美澳牛便宜！家樂福開賣巴拉圭牛肉　首波引進700公斤菲力莎朗

▲比美澳牛便宜！家樂福開賣巴拉圭牛肉，首波引進700公斤菲力牛排和莎朗肉片。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

響應台灣邦交國進出口互助，量販超市家樂福今（21）日起引進巴拉圭牛肉，特別邀請巴拉圭大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）出席剪綵開賣儀式，柏馬紹表示，巴拉圭當地人口約700萬，但飼養的牛隻多達1400萬隻，是人口數的2倍，除了自用也提供給許多國家。而在售價方面比美牛、澳牛便宜，目前販售菲力牛排150g約售價160元、莎朗牛燒烤片250g售價約255元。

▲可製作成生牛肉料理。（圖／記者林育綾攝）

家樂福首波引進巴拉圭700公斤菲力牛排、莎朗牛燒烤片，讓目前牛肉品項達到共190項，包括來自美國、澳洲、紐西蘭、日本等。巴拉圭大使柏瑪紹提到，過去30年該國積極研究並改善遺傳繁衍的技術，致力於生產既美味又擁有優質蛋白質的肉品，除了自用也提供給許多國家，此次對於家樂福開賣巴拉圭牛肉感到非常興奮，希望為雙方都帶來很好的成果。

▲特別邀請巴拉圭大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）等人出席剪綵開賣儀式。（圖／記者林育綾攝）



家樂福總經理王俊超表示，家樂福近年推動「食物轉型」，希望在賣場引進更多健康概念食材，巴拉圭牛肉擁有歷史悠久的家族畜牧經營傳統，生產流程嚴格把關，從牧場到餐桌全程國際食安標準監控進行不間斷溯源管理。

加上因採「自然放牧」飼養，牛的運動量增加，相對牛肉較少脂，熱量也相對較低，但不失豐富蛋白質攝取，牧養過程無添加賀爾蒙及生長激素，採「貼體包」真空包裝，可延長新鮮時效，符合國人追求健康少負擔的飲食需求。

▲▼主廚示範烹調菲力牛排約10秒可翻面；而莎朗牛燒烤片加上洋蔥、少許糖、醬油，就能成為簡易又美味的料理。（圖／記者林育綾攝）

此次推出的巴拉圭牛肉商品，包括菲力牛排（150g/160元）、冷凍巴拉圭莎朗牛燒烤片（250g／255元），主廚示範烹調菲力牛排約10秒可翻面，可直接食用，還可製做成三明治，而莎朗牛燒烤片加上洋蔥、少許糖、醬油，就能成為簡易又美味的台式料理。

▲還可製做成三明治。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福開賣巴拉圭牛肉，首波引進巴拉圭700公斤菲力牛排、莎朗牛燒烤片。（圖／記者林育綾攝）

而量販超市愛買近來也力求轉型升級3.0，還在賣場牛肉區設置首個濕式熟成櫃，例如新開的台中水湳店更推出代客料理，提供獨家「濕式熟成牛排」現切、現煎服務，供應A5和牛、PRIME美國肋眼、PRIME美國肋眼等豪華肉品。

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